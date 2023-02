Adattatore 2 in 1: converte USB-A in USB-C e Micro-USB

L’Adattatore 2 in 1 di iJiZuo converte USB-A in USB-C e Micro-USB grazie al design con doppio connettore. Funziona con telefoni Android, PC, Samsung, Huawei, e può cavarvi d’impaccio in molte situazioni. Tra l’altro, costa davvero pochissimo su Amazon.

Si tratta di un accessorio multi-uso che consente di collegare facilmente qualsiasi periferica USB-A esistente, come unità flash, dischi rigidi, tastiere, mouse, hub e ricevitori Bluetooth, a dispositivi dotati di porta USB-C o Micro-USB.

Il design con doppio connettore rende questo gingillo estremamente versatile, poiché può essere utilizzato con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone Android, PC, Samsung, Huawei e altro ancora. Inoltre, essendo un “adattatore On-The-Go”, non è necessario installare software per utilizzarlo, funziona e basta.

Una delle caratteristiche più interessanti è la sua lunghezza di 18 cm, che lo rende perfetto per portarlo con sé ovunque perché non dà impiccio. Inoltre, il connettore in lega di alluminio è solido, robusto, antiruggine e resistente all’uso, il che garantisce una lunga durata. La copertura extra in nylon poi rende questo adattatore anche leggero e durevole.

L’adattatore 2 in 1 di iJiZuo è in grado di garantire una compatibilità ampia, è perfettamente compatibile con dispositivi come Samsung Galaxy S4 / Note 9 / S8 / S9, HUAWEI P20 / P20 Pro / P10 / P9, OnePlus 5 / 3T / 2, ChromeBook Google, Lumia 950 / 950XL, LG G5 / G6 e in generale con tutti i dispositivi che supportano l’USB di tipo C e Micro.

Per quel che costa, insomma, è uno dei tanti accessori da tenere nel cassetto perché non serve mai, ma quando serve ti salva la vita. E’ una soluzione ideale per coloro che hanno più di un dispositivo e vogliono evitare di dover portare con sé più cavi. E costa davvero pochissimo su Amazon.

