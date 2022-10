Come Acquistare Office per Mac al miglior prezzo

Acquistare Office per Mac è essenziale per chi utilizza il Mac per lavoro o per studio e sa quanto sia utile la suite Office per creare, visualizzare e modificare documenti di testo, fogli di calcolo e presentazioni.

Le app gratuite generalmente presenti sui dispositivi Mac (come Pages, Numbers e Keynote) sono senz’altro utili, ma molti utenti preferiscono sfruttare le funzionalità del pacchetto Office, per avere la massima compatibilità con formattazioni e testi e usufruire di tutti i vantaggi della suite Microsoft.

In questa guida spiegheremo in che modo ottenere delle licenze legali, garantite e durevoli a vita di Office per Mac su Mr Key Shop, risparmiando fino al 70% sul prezzo di listino.

Quale versione di Office per Mac acquistare

Per sfruttare le funzionalità di Office per Mac ad uso personale o per lavoro, l’abbonamento a Microsoft 365, alla lunga, non rappresenta la soluzione più vantaggiosa. Per i dispositivi Apple è infatti preferibile acquistare una licenza retail per Office, così da spendere una sola volta l’importo necessario e ottenere una licenza valida per sempre. Una soluzione di questo tipo conviene a maggior ragione se si ha l’esigenza di installare Office su più Mac.

Tutte le licenze scaricabili dallo store di Mr Key Shop sono di tipo retail e non prevedono quindi alcun pagamento aggiuntivo. Ciò vuol dire che, dopo l’acquisto, la copia di Office sarà sempre attiva sul proprio Mac e potrà essere “spostata” su un nuovo dispositivo in caso di sostituzione.

L’e-commerce di Mr Key Shop mette a disposizione licenze di varie versioni di Office, che vanno incontro a tutte le esigenze d’uso. Oltre alle versioni più recenti della suite di Microsoft Office, infatti, sono presenti anche quelle precedenti.

Le licenze Office per Mac attualmente disponibili su Mr Key Shop sono:

Per le esigenze legate allo studio, per esempio, la versione di Office più indicata è Office Home & Student per Mac. Tramite il rivenditore Mr Key Shop sarà possibile scegliere la versione più adatta e ottenere una licenza genuina con un risparmio fino al 70% rispetto al costo ufficiale di listino. Potete anche rivolgervi al servizio clienti gratuito e in italiano per risolvere eventuali dubbi prima dell’acquisto.

Perché acquistare Office per Mac su Mr Key Shop?

Mr Key Shop è un sito dedicato alla rivendita di licenze per sistemi operativi e per le app più importanti, come i pacchetti Office, gli Antivirus e le VPN. Questo store vanta un’affidabilità incredibile, come testimoniano i feedback positivi di chi ha effettuato acquisti sul sito web: su TrustPilot, per esempio, Mr Key Shop ha un punteggio di 4,9 su 5, con un giudizio complessivo assolutamente positivo.

Per un utente Apple che desidera ottenere Office per Mac, Mr Key Shop è senza ombra di dubbio l’opzione più conveniente.

Tramite lo store online, infatti, è possibile acquistare delle licenze di Office perfettamente funzionanti, legali e garantite a prezzi molto vantaggiosi.

Da non sottovalutare, poi, l’aspetto della sicurezza: in questo Mr Key Shop non delude affatto, mettendo a disposizione dei metodi di pagamento tracciati e certificati e il servizio di assistenza specializzato (in italiano e in inglese) e in grado di affiancare l’utente durante e dopo l’acquisto. L’installazione e l’attivazione del software acquistato sarà peraltro resa semplice e intuitiva dalle istruzioni chiare e dettagliate che vi saranno fornite insieme alla licenza.

Inoltre, Mr Key Shop prevede una garanzia Soddisfatti o rimborsati in caso di errato acquisto.

Tutti questi vantaggi rendono l’acquisto di una licenza su Mr Key Shop la migliore soluzione per chi vuole installare la suite di Office su un Mac, senza dover ricorrere a versioni modificate o craccate (spesso piene di virus o di spyware, senza dimenticare il mancato supporto agli aggiornamenti).

Infine, Mr Key Shop provvede alla consegna dei prodotti in modalità 100% digitale, tramite spedizione della licenza via email. Così facendo, oltre a rendere la consegna immediata, non genera emissioni di CO2 per il trasporto e non produce inquinamento da imballaggi, dimostrandosi all’avanguardia anche per quanto concerne il rispetto dell’ambiente.

Come acquistare Office per Mac

Vediamo nel dettaglio cosa bisogna fare per acquistare Office per Mac e ottenere così una licenza retail per il proprio dispositivo Apple.

Prima di tutto sarà necessario aprire la pagina della versione di Office che si desidera acquistare dal sito ufficiale di Mr Key Shop, cliccando sul tasto Aggiungi al carrello. Per velocizzare la procedura è anche possibile cliccare su uno dei tasti di pagamento rapido (che consentiranno di utilizzare il proprio account Amazon Pay o PayPal).

Una volta aggiunto il prodotto nel carrello, si potrà andare direttamente alla schermata di riepilogo dell’acquisto cliccando su Vai alla cassa. Qui bisognerà cliccare su Accedi (se si ha già un account su Mr Key Shop) oppure su Crea un account, inserendo i dati richiesti.

Per concludere l’acquisto è indispensabile l’inserimento di un indirizzo email valido (sul quale si riceverà poi il Product Key) e dei dati per la fatturazione, oltre alla scelta di un metodo di pagamento valido tra quelli supportati (ossia carta di credito, carta di debito e PostePay, oltre a Amazon Pay e PayPal).

Gli utenti Apple apprezzeranno sicuramente il supporto ad Apple Pay, che permette di pagare attraverso il servizio di pagamento gestito da Apple e accessibile da qualsiasi dispositivo collegato al proprio ID Apple.

Al termine della procedura di acquisto basterà attendere la conferma della transazione e controllare la propria email: all’indirizzo fornito in fase d’acquisto, infatti, Mr Key Shop invierà il Product Key della licenza acquistata e il link per avviare il download di Office per Mac.

Come scaricare e installare Office per Mac

Dopo aver acquistato la licenza genuina di Office su Mr Key Shop sarà necessario riscattare la licenza e assegnarla al proprio account Microsoft, in modo da poter sempre scaricare e attivare la versione di Office scelta per il Mac.

Per attivare Office è sufficiente aprire la pagina di attivazione della suite, cliccare su Accedi e inserire le credenziali del proprio account Microsoft; in alternativa è possibile utilizzare un account Xbox, Skype o Exchange per effettuare l’accesso e proseguire con l’attivazione.

Se non si è in possesso di un account Microsoft da utilizzare, basterà cliccare su Crea un nuovo account per crearne uno da zero.

Una volta effettuato l’accesso bisognerà inserire il codice Product Key contenuto nell’email inviata da Mr Key Shop. In questo modo si assocerà la licenza di Office per Mac acquistata all’account Microsoft.

Installare Office su Mac

Dopo la registrazione della licenza sull’account Microsoft sarà possibile installare velocemente Office su Mac. Come fare? Si può utilizzare sia il link fornito da Mr Key Shop sia il link di download per Office (accessibile con l’account Microsoft usato in precedenza).

Il file che verrà scaricato sul Mac sarà in formato pkg: per installarlo basterà fare doppio clic e poi scegliere Continua, Accetta e Installa. Per avviare la procedura di installazione vera e propria sarà necessario inserire la password di amministrazione del Mac quando richiesto.

Al termine del setup basterà aprire qualsiasi app Office sul Mac (aprendo il Launchpad e cercando Word, per esempio), cliccare su Accedi e inserire le credenziali dell’account Microsoft su cui è stata attivata la copia di Office per Mac acquistata su Mr Key Shop.

Nel caso in cui non venga richiesto l’accesso, basterà aprire un file vuoto, cliccare su File -> Nuovo da modello e poi su Accedi per concludere l’attivazione di Office su Mac.

Altri prodotti disponibili su Mr Key Shop

Oltre alle licenze della suite Office per Mac, Mr Key Shop offre altri prodotti utili a prezzi molto interessanti.

Sull’e-store è infatti possibile acquistare VPN per Mac, per esempio, per rendere più sicura la propria connessione durante la navigazione sul web, e acquistare i migliori antivirus per Mac, scegliendo tra le soluzioni proposte dalle aziende di spicco del settore.

L’uso di servizi di VPN e di antivirus compatibili con Mac consente di incrementare sensibilmente il proprio livello di sicurezza online: grazie a strumenti come questi, infatti, si eviteranno tracciamenti e attacchi da parte di virus, ransomware e spyware, ma anche phishing e altre minacce informatiche che spesso mettono in serio pericolo i dati personali dell’utente.

Conclusioni

La suite Office non dovrebbe mai mancare su un Mac, che si usi il dispositivo per l’ufficio, per studio o altro. I programmi inclusi nel pacchetto Office presentano infatti degli strumenti e delle funzionalità diventate ormai imprescindibili per numerose attività, in particolar modo per l’ambito professionale.

Per garantirsi tutti gli strumenti offerti da Microsoft Office la soluzione migliore consiste nell’acquistare una licenza del software. Bisogna fare attenzione, però, per evitare problemi in termini di sicurezza e legalità.

Molti utenti purtroppo si rivolgono a rivenditori poco affidabili in questo senso, per questioni di risparmio. Tuttavia, esistono delle soluzioni assolutamente valide e al tempo stesso economiche, come l’acquisto su un sito dalla comprovata serietà e affidabilità come Mr Key Shop.

Grazie allo store online di Mr Key Shop si potrà ottenere una licenza genuina e legale, evitando programmi craccati che mettono a rischio la propria sicurezza online (e che il più delle volte vengono bloccati da Microsoft dopo un breve periodo di tempo). Inoltre, una licenza ufficiale acquistata tramite Mr Key Shop dura per sempre, non richiedendo quindi alcun pagamento aggiuntivo dopo l’acquisto.

Chi ha un’azienda e volesse attivare più licenze contemporaneamente otterrà diversi vantaggi puntando su Mr Key Shop: sul sito è infatti possibile acquistare più licenze con un unico ordine, attivando così il pacchetto Office su più dispositivi Mac. Inoltre, per ogni acquisto effettuato si riceverà la regolare fattura, che permetterà di scaricare i costi della spesa effettuata.