Acer Aspire ALL IN ONE: il pc fisso DEFINITIVO con uno sconto PAZZESCO

Se stai cercando un computer all-in-one di alta qualità a un prezzo imbattibile, non cercare oltre! Amazon ha appena messo in offerta l’Acer Aspire All in One a soli 689,00€, con uno sconto del 7% sul prezzo originale. Questa è un’opportunità da non perdere!

Caratteristiche Tecniche eccezionali

Processore Intel Core i5-1235U : Questo potente processore garantisce prestazioni fluide e veloci, rendendolo ideale per multitasking, navigazione web e applicazioni di produttività. Che tu stia lavorando su presentazioni, guardando video o giocando, l’esperienza sarà sempre senza interruzioni.

Memoria RAM da 8 GB DDR4 : Con una capacità di risposta rapida, questa memoria RAM ti permette di gestire più applicazioni contemporaneamente senza alcun rallentamento. Ideale per chi ama multitasking o ha bisogno di eseguire programmi esigenti.

SSD da 512 GB : Dimentica i lunghi tempi di attesa durante l'avvio del computer o il caricamento delle applicazioni. Con un SSD di questa capacità, tutto sarà più veloce e fluido, permettendoti di accedere ai tuoi file in un batter d'occhio.

Display da 23.8″ IPS FHD LED LCD : Questo schermo di alta qualità offre immagini nitide e vivide. Che tu stia guardando un film, navigando sul web o lavorando su un progetto, i colori saranno sempre brillanti e realistici.

Grafica Intel Iris Xe : Non solo per le attività quotidiane, ma anche per la grafica di base e i giochi leggeri. Questa scheda grafica garantisce una visualizzazione fluida e dettagliata.

Windows 11 Home: Con l'ultimo sistema operativo di Microsoft, avrai accesso a tutte le nuove funzionalità, miglioramenti e aggiornamenti. Una piattaforma intuitiva e user-friendly che migliora l'esperienza complessiva dell'utente.

Inoltre, il design ultra-sottile di soli 7,5 mm offre un risparmio di spazio significativo, mantenendo la tua area di lavoro ordinata e senza ingombri. La tecnologia BlueLightShield riduce l’esposizione alla luce blu, garantendo il comfort degli occhi durante l’uso prolungato.

Se desideri un computer all-in-one potente, elegante e affidabile, l’Acer Aspire All in One è la scelta giusta per te. Con le sue specifiche tecniche di alta gamma e il prezzo scontato, è un affare che non puoi lasciarti sfuggire.

Affrettati e approfitta dell’offerta su Amazon prima che scada! Non perdere l’occasione di avere un dispositivo di alta qualità a un prezzo così vantaggioso. Acquista ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.