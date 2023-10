ACEMAGIC S1 Mini PC a METÀ PREZZO: 16GB RAM 512GB M.2 SSD

Sei alla ricerca di un Mini PC potente, elegante e ad un prezzo imbattibile? Non cercare oltre! Amazon ha appena lanciato una promozione imperdibile sull’ACEMAGIC S1 Mini PC. Con un incredibile sconto del 50%, puoi portare a casa questo gioiellino tecnologico per soli 229,50€!

Mini PC ACEMAGIC S1 a metà prezzo grazie allo sconto Amazon del 50%

Caratteristiche principali: Il Mini PC ACEMAGIC S1 non è solo un dispositivo compatto, ma è anche un concentrato di potenza e funzionalità. Dotato di un processore Intel Alder Lake-Ν95 di 12a generazione, può raggiungere velocità fino a 3,4 GHz.

Con 16GB di RAM DDR4 e un SSD M.2 da 512GB, avrai tutto lo spazio e la velocità di cui hai bisogno per le tue attività quotidiane. Ma non è tutto: il design unico con luce RGB e uno schermo LCD personalizzato rende questo Mini PC un vero e proprio oggetto di design. E non dimentichiamo le connessioni: WiFi5, BT 5.2, supporto 4K UHD e doppia LAN lo rendono perfetto per l’ufficio o per l’uso domestico.

Perché scegliere ACEMAGIC S1? Oltre alle specifiche tecniche di alto livello, il Mini PC ACEMAGIC S1 offre una serie di funzionalità che lo rendono unico nel suo genere. Il display LCD ti permette di monitorare lo stato operativo del PC, mentre l’illuminazione RGB aggiunge un tocco di colore al tuo spazio di lavoro. E grazie al design compatto e al peso di soli 0,38 kg, puoi posizionarlo praticamente ovunque.

Non perdere questa occasione! Se stai cercando un Mini PC potente, affidabile e dal design accattivante, l’ACEMAGIC S1 è la scelta giusta per te. E con uno sconto del 50% su Amazon, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Affrettati, l’offerta è limitata e potresti pentirti di averla persa!

Acquista ora e trasforma la tua esperienza informatica con ACEMAGIC S1!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.