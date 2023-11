ACEMAGIC PC 16 GB RAM, 512 SSD a soli 289€ applicando il coupon da 100€

Sei alla ricerca di un computer portatile che unisca prestazioni elevate e convenienza? Allora non cercare oltre, perché l’ACEMAGIC PC Portatile è esattamente ciò di cui hai bisogno. Disponibile ora su Amazon a soli 289,99€, grazie a un eccezionale sconto di 100€ con coupon e a un ulteriore 3% di riduzione, questa offerta rappresenta un’occasione da non perdere.

ACEMAGIC PC da 16 GB di RAM, 512 GB SSD a soli 289,99€ con il coupon Amazon di 100€

Questo portatile ACEMAGIC è una vera e propria potenza. Grazie al suo processore Intel N95, è in grado di gestire senza problemi qualsiasi tipo di attività, dalla navigazione internet al multitasking più intenso. La memoria DDR4 da 16GB assicura un’esperienza fluida e reattiva, anche quando si lavora con programmi pesanti o si eseguono molteplici applicazioni contemporaneamente. Lo spazio di archiviazione su SSD da 512GB non solo offre abbondante spazio per i tuoi dati, ma garantisce anche un rapido avvio del sistema e un accesso immediato ai file.

L’ACEMAGIC si distingue non solo per le sue prestazioni, ma anche per il suo design moderno e la sua versatilità. La connettività è garantita dalla presenza del WiFi Dual-Band e del Bluetooth 5.0, che assicurano una connessione wireless veloce e stabile. Le varie porte, tra cui Type-C, USB 3.2 e HDMI, rendono questo notebook estremamente versatile, pronto a collegarsi a tutti i tuoi dispositivi.

Inoltre, il suo design elegante e leggero lo rende perfetto per essere portato sempre con te, sia che tu sia uno studente o un professionista in movimento.L’offerta di Amazon per l’ACEMAGIC PC Portatile è una delle migliori del momento per quanto riguarda il rapporto qualità-prezzo. Questa riduzione di 100€ sul prezzo di listino, unita a un ulteriore 3% di sconto, rende questa occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire.

Questa incredibile offerta non durerà per sempre. Visita subito la pagina Amazon e approfitta dell’opportunità di portare a casa l’ACEMAGIC PC Portatile a un prezzo irripetibile. Affrettati e assicurati queste prestazioni eccezionali a un costo che non peserà sul tuo portafoglio!

