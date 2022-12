Accessori iPhone per scattare foto perfette a Capodanno

Lo smartphone non è solo un telefono, ma anche uno dei dispositivi più diffusi e amati da chi si diletta con la fotografia, perfino a livello professionale. Tant’è che gli ultimi modelli di iPhone sono praticamente al livello di una ottima compatta, e in determinate situazioni possono perfino risultare equivalenti a una Reflex digitale. Il tutto con una praticità e una facilità nel trasporto che lo rendono semplicemente insostituibile, senza contare tutte le funzionalità extra. E per ottenere risultati ancora migliori basta veramente poco. In vista del Capodanno e delle vacanza invernali (per i fortunelli che ci vanno), ecco i migliori accessori iPhone per foto perfette.

Super Treppiedi

Il JOBY ha il design brevettato dei Gorillapod, con sfere e impugnature in gomma che permette di posizionarlo ovunque dandogli la forma che serve. Include un Pro Mount, cioè un morsetto di bloccaggio sicuro per tutti i modelli di smartphone che permette di regolare l’inclinazione di 180° e la modalità orizzontale/verticale secondo necessità per lo streaming live, il vlogging, Snapchat e le storie di Instagram. La peculiarità è che ha una “forma a omino” che permette di aggiungere fino a 3 dispositivi come microfoni, luci e action cam tramite connessioni 1/4-20. Include due bracci GorillaPod a 6 prese con connessioni 1/4-20, più 2 attacchi Cold Shoe e 1 attacco per GoPro. Insomma, ha tutto quel che serve e costa solo 58€ incluse spedizioni rapide Amazon.

Monopiede Focusgrip

Questa impugnatura per smartphone è progettato per fotografi e cineasti. Consente di migliorare la presa dell’iPhone mentre si scattano foto o si registrano video. Include un attacco per treppiedi robusto, un morsetto regolabile con contrappeso integrato per il bilanciamento, un meccanismo con vite a testa zigrinata e una livella con cui tenere il dispositivo sempre in bolla.

E’ compatibile praticamente con qualsiasi modello di smartphone, anche con custodia. Può essere usato con qualunque dispositivo di larghezza compresa tra 48 e 93 mm. Costa 29€ incluse spedizioni.

Stabilizzatore DJI Osmo Mobile

DJI Osmo Mobile 5 è uno Stabilizzatore a 3 Assi per Smartphone con manico Telescopico Integrato che sta in una tasca. Leggero, compatto, robusto e super efficiente, è il miglior prodotto della sua categoria.

Rispetto alla precedente generazione include un geniale bastone allungabile per offrire un’inquadratura diversa e più ampia, perfetta per foto di gruppo. Il sistema di aggancio è sempre quello, geniale, magnetico e con l’app gratuita abbinata è possibile ottenere tanti effetti, tipo seguire automaticamente un oggetto in movimento. Il risultato sono foto sempre perfettamente a fuoco e video incredibilmente fluidi, di tipo cinematografico. DJI OM 5 costa 125€ su Amazon.

Luce Lumis Solo 2

Se la luce non è adeguata, le foto e soprattutto i video di iPhone possono non risultare all’altezza delle aspettative. In questi casi, è fondamentale usare un LED come i Rollei, capace di illuminare ampie zone con un risultato eccellente. Tant’è che è un accessorio consigliato da Apple stessa. Fornisce fino a 100 lumen, che è tantissimo per un gingillo così piccolo, il che fornisce abbastanza luminosità per scatti perfetti anche in condizioni estreme.

Questa lampada LED offre un’intensità di illuminazione fino a 1000 LX, con 4 livelli diversi di luminosità. Compatibile anche con action cam, reflex, e droni, include 1 faretto conico, 1 anta a battente, 1 inserto a nido d’ape, 8 pellicole colorate, 1 adattatore Cold Shoe, 2 cavi di ricarica magnetici (60 cm), 1 moschettone, 1 borsa per il trasporto e costa solo 33€ incluse spedizioni.

Telecomando per Foto

Questo telecomando Bluetooth per autoscatto costa niente, ma tornerà utile in moltissime occasioni. Il Pitbull è un piccolo telecomando Bluetooth che permette di scattare foto senza avere lo smartphone in mano. Più sicuro ed efficace delle app che funzionano con battendo le mani, e di sicuro più pratico dell’autoscatto preimpostato dell’iPhone, può essere usato come portachiavi e usato ogni volta che serve. Proprio quando sei nella posa migliore. Costa solo 6€ e spiccioli su Amazon.

