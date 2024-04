Accedi a centinaia di opportunità multimediali con la Fire TV Sick 4K Max al 33% di sconto

Una fire stick è un dispositivo che rende la propria TV smart e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto maxi del 33% sulla Fire TV Stick 4K Max che viene venduto al costo finale e totale di 53,99€.

Maxi sconto del 33% sulla Fire TV Stick 4K Max

Il Fire TV Stick 4K Max si distingue come il lettore multimediale più potente, grazie al suo processore performante che consente di avviare le app alla velocità della luce e di navigare in tutta tranquillità. Goditi un’esperienza visiva e sonora mozzafiato con immagini in qualità 4K Ultra HD e supporto per i formati Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos, per un intrattenimento immersivo e realistico come mai prima d’ora.

Con il supporto per Wi-Fi 6E, il Fire TV Stick 4K Max assicura una riproduzione in streaming più fluida. Esplora un nuovo modo di decorare la tua casa con la modalità ambiente di Fire TV, che trasforma la tua casa in una galleria d’arte con oltre 2000 opere d’arte e fotografie di qualità da museo.

Massimizza il controllo sulla tua Casa Intelligente grazie alla possibilità di controllare dispositivi compatibili come videocamere, luci e altro ancora. Con Alexa integrata, puoi chiedere le previsioni del tempo o regolare le luci con un semplice comando vocale.

Con 16 GB di memoria, il doppio rispetto al Fire TV Stick 4K e altri lettori multimediali della gamma, il Fire TV Stick 4K Max offre ancora più spazio per app, giochi e contenuti scaricati, garantendo un intrattenimento senza limiti. Goditi la visione di migliaia di film ed episodi di serie TV su Netflix, Prime Video, Disney+ e altri.

Su Amazon, oggi, il Fire TV Stick 4K Max viene scontato del 33% per essere poi venduto al costo finale d’acquisto di 53,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.