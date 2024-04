Abbatti gli ostacoli e ottieni WiFi potente in tutta la casa: ripetitore Xiaomi ad un PREZZACCIO

Il ripetitore WiFi Xiaomi è la soluzione ideale per estendere la copertura della tua rete domestica, garantendo una connessione affidabile su entrambe le bande di frequenza, sia 2.4 GHz che 5 GHz, con una velocità combinata fino a 1200 Mbps. Questo elimina efficacemente le zone non coperte dalla rete WiFi, assicurando una connessione stabile e veloce in tutta la casa.

Grazie all’ingresso Ethernet Veloce, il ripetitore consente di collegare dispositivi cablati come TV, console di gioco o lettori di streaming direttamente alla rete, garantendo una connessione più affidabile e senza interruzioni. Questo è particolarmente utile per dispositivi che richiedono una connessione stabile per lo streaming video o il gaming online.

L’indicatore di segnale intelligente del ripetitore WiFi Xiaomi è un utile strumento che ti aiuta a trovare il posto migliore per posizionarlo, garantendo una copertura ottimale in tutta la casa. Inoltre, fornisce informazioni sul funzionamento del ripetitore, consentendoti di monitorare facilmente lo stato della tua rete WiFi e ottimizzarne le prestazioni.

Questo ripetitore WiFi Xiaomi, dunque, è una soluzione efficace e conveniente per estendere la copertura della tua rete domestica, garantendo una connessione stabile e veloce su entrambe le bande di frequenza.

Su Amazon, oggi, il ripetitore WiFi Xiaomi viene scontato del 17% per un costo finale d’acquisto di 24,99€.