A SAN VALENTINO regala il dolcissimo Cuore di Baci Perugina a SOLI 6 EURO

I cioccolatini rappresentano il regalo tradizionale e sempre apprezzato da fare a San Valentino a chi si vuole bene. Per questo motivo non puoi farti sfuggire la mega offerta Amazon sulla Scatola regalo di Baci Perugina Fondentissimo 70%, oggi disponibile a soli 6 euro grazie ad uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere il prodotto domai stesso direttamente a casa tua. Regala un dolce momento al tuo partner, corri a fare il tuo ordine!

Scatola regalo di Baci Perugina Fondentissimo 70%: un dolce dono per San Valentino

La Scatola regalo di Baci Perugina Fondentissimo 70% è il dono più dolce da fare alla persona del cuore in occasione di San Valentino.

Ogni cioccolatino rappresenta un vero e proprio incontro raffinato: il morbido cuore al gianduia e granella di semi di cacao con la croccante nocciola intera, avvolti da una copertura di intenso cioccolato fondente extra 70%.

Ovviamente la ricetta tradizionale è sempre rispettata, per questo motivo i Baci sono perfetti nel gusto ma non nella forma. La nocciola viene delicatamente adagiata sul cuore di gianduia e crea ogni volta una forma diversa, espressione di una bellezza autentica “perfettamente imperfetta”.

L’elegante confezione in offerta è a forma di cuore ed è pensata per i veri amanti del fondente, oltre ad essere ideale per regalare un momento di piacere puro e persistente in un’occasione speciale come San Valentino. Come da tradizione, ogni cioccolatino contiene un messaggio d’amore che rende ancora più magico questo dolce regalo.

San Valentino è alle porte ed è ora di acquistare la Scatola regalo di Baci Perugina Fondentissimo 70%. Oggi è disponibile a soli 6 euro grazie ad uno sconto conveniente del 13%, approfittane subito!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.