500GB di storage esterni al 44% di sconto: SSD Samsung ad un PREZZACCIO

Samsung è un’azienda che offre sempre il massimo della qualità per ogni prodotto e categoria che tratta e oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 44% sull’SSD Samsung che viene venduto al prezzo totale e finale di 69,99€.

Mega sconto del 44% sull’SSD Samsung esterno da 500GB

L’SSD Samsung è un dispositivo di archiviazione digitale con una capacità di archiviazione di 500 GB e un’interfaccia disco rigido USB 3.0, garantendo velocità di trasferimento dati rapide e affidabili. Dotato di tecnologia di connettività avanzata, offre una connessione stabile e veloce per una varietà di dispositivi.

Questo disco rigido esterno è caratterizzato dalla sua unità a stato solido, che assicura prestazioni superiori rispetto ai tradizionali dischi rigidi esterni (HDD). Con velocità di trasferimento dati fino a 1050 MB/s, è fino a 9 volte più veloce di un HDD esterno, consentendo un accesso rapido ai tuoi file e una maggiore efficienza operativa.

La sua resistenza è un punto di forza: il robusto telaio interno protegge l’SSD da cadute da altezze fino a 2 metri, garantendo la sicurezza dei tuoi dati anche in situazioni difficili. Per quanto riguarda la sicurezza, questo SSD offre la possibilità di crittografare i dati tramite impronte digitali o password, offrendo una protezione aggiuntiva per i tuoi file sensibili. Il sistema di crittografia hardware AES a 256 bit assicura una protezione robusta e affidabile.

Compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, molti dispositivi Android, console di gioco e Smart TV, questo SSD Samsung rappresenta una soluzione versatile e affidabile per le tue esigenze di archiviazione digitale.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un mega sconto del 44% sull’SSD Samsung da 500GB che viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 69,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.