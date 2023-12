5 elettrodomestici da cucina per una cena di Capodanno UNICA

Posa le solite tartine al salmone e l’insalata russa! Gli anni 80 sono finiti da un po’ e quest’anno hai l’occasione perfetta per sorprendere i tuoi ospiti con una cena di Capodanno unica con zero sforzo. Cosa c’è di meglio degli elettrodomestici da cucina per fare un figurone? In questa lista te ne proponiamo cinque che ti convinceranno e ti daranno degli spunti per un cenone diverso dal solito.

Cena di Capodanno, i tre elettrodomestici da cucina per svoltare la serata

La prima proposta è perfetta per le cene a base di carne, ma anche (perché no?) per grigliare delle verdure e del pesce: la raclette rotonda per sei persone è perfetta da lasciare al centro della tavola durante una cena intima fino a 6 persone. Per chi vuole più scelta, si può optare per la versione che comprende anche una pietra ollare. A soli 36,99€ è un’ottima opzione per sorprendere i tuoi ospiti.

Se invece volete andare su qualcosa di molto goloso, potete optare per un set per Bourguignonne. La ricetta svizzera prevede che la carne venga cotta all’interno di questo elettrodomestico, tuffandola nell’olio vegetale. Tuttavia questo set è perfetto anche per le fondute di formaggio. A soli 28,99€, è il compromesso ideale tra convenienza e praticità.

Entrambe le idee precedenti sono molto allettanti, e il rischio di non sapere come scegliere è alto. In questo caso la terza opzione è proprio quello che fa per voi: una raclette con un set per fonduta incorporato! A 83,89€, rischia di diventare il vostro migliore amico per ogni cena tra amici!

Questo quarto elettrodomestico è un must, sia per le cene del periodo natalizio che per tutti i giorni: la friggitrice ad aria. In pratica è un piccolo fornetto ad alta temperatura che lascia i cibi croccanti in pochi minuti, senza bisogno di riempirli di olii e grassi. Un’alleata fondamentale! Ecco l’offerta migliore:

Dulcis in fundo, si passa al dessert! Ma attenzione, con questo elettrodomestico i vostri amici più golosi potrebbero voler cenare a casa vostra ogni sera: una fontana di cioccolato, perfetta per rendere più golosa la frutta, oppure per tuffare dentro pezzettini di pandoro o panettone tagliati piccoli. Un vero sfizio a poco più di 40€!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.