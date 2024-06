4TB di storage ovunque tu sia con l'hard disk esterno Toshiba a meno di 99€

Toshiba è un brand molto riconosciuto per la sua solidità e affidabilità e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 38% sull’hard disk esterno da 4TB proprio di casa Toshiba che viene venduto al costo totale e finale di 98,90€.

Super promozione: hard disk esterno da 4TB a 98,90€!

L’hard disk esterno da 4TB di Toshiba è una soluzione eccellente per chi necessita di ampio spazio di archiviazione in un dispositivo portatile e versatile. Questo hard disk presenta un’interfaccia USB 2.0/3.0, garantendo una tecnologia di connettività avanzata che permette trasferimenti dati veloci e affidabili. La compatibilità con entrambe le versioni USB rende questo dispositivo estremamente versatile.

Il marchio Toshiba è sinonimo di qualità e affidabilità, offrendo prodotti che rispondono alle esigenze degli utenti più esigenti. Questo hard disk esterno è caratterizzato dalla sua portabilità, essendo leggero e compatto con un fattore di forma di 2,5 pollici, rendendolo facile da trasportare e utilizzare in movimento.

La descrizione disco rigido indica che si tratta di un hard disk meccanico, una scelta popolare per l’archiviazione di grandi quantità di dati grazie alla sua efficienza e capacità. È compatibile con dispositivi come laptop e desktop, il che lo rende una scelta ideale per chi ha bisogno di espandere la capacità di archiviazione del proprio computer in modo semplice e immediato.

Il tipo di installazione è esterno, permettendo di collegare facilmente l’hard disk al proprio dispositivo senza bisogno di aprire il case del computer. Con dimensioni compatte, questo hard disk esterno è una scelta pratica e affidabile.

Su Amazon, oggi, viene applicato un maxi sconto del 38% sull’hard disk esterno da ben 4TB di casa Toshiba per un costo completo di 98,90€.

