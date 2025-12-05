4 porte USB a 15,74 euro, espandi il tuo Mac in modo smart

Scopri l'UGREEN Hub USB C 4 porte a €15,74: USB 3.0 fino a 5Gbps, compatibilità estesa OTG, protezioni integrate. Ideale per chi viaggia, limitato in alimentazione.
Andrea Riva
Pubblicato il 5 dic 2025
Questo è decisamente uno dei migliori compromessi tra funzionalità e prezzo nel mercato degli hub USB. Il modello UGREEN a quattro porte scende a soli €15,74 su Amazon.it, grazie a uno sconto del 25% rispetto al prezzo di listino di €20,99. Non è uno di quei ribassi insignificanti che trovate ogni giorno: parliamo di un risparmio concreto su un prodotto che non scende spesso sotto questa soglia. Se siete studenti, professionisti o semplicemente persone che lavorano in movimento, questo dispositivo rappresenta esattamente quello che vi serve per moltiplicare le porte USB del vostro laptop o tablet senza spendere una fortuna. Il design compatto pesante soli 60 grammi e le dimensioni ridotte di circa 10 x 3 x 1 centimetri lo rendono il compagno ideale nello zaino o nella borsa. Con il Hub USB UGREEN, potrete collegare contemporaneamente quattro periferiche USB 5Gbps, dall’hard disk esterno al mouse, dalla tastiera alla chiavetta di memoria, senza compromessi sulla velocità di trasferimento dati.

Protezione e compatibilità senza limiti

UGREEN Hub USB C 4 Porte 5Gbps Dongle Adattatore Type C OTG Per iPhone 17 Pro Max Air, MacBook Pro Air M3 M2 M1, Galaxy S24 Ultra, Surface (60cm)

Ciò che rende questo hub davvero intelligente è la presenza di circuiti di protezione integrati contro sovratensioni e sovracorrenti, una caratteristica che tranquillizzamoralmente chi non vuole correre rischi con le proprie periferiche costose. La compatibilità spazia da Windows a macOS fino a Linux, supportando anche i dispositivi Apple più recenti come MacBook M1, M2 e M3, oltre a iPad Pro e numerosi smartphone di ultima generazione. Non serve installare driver: collegate e iniziate subito, come piace agli utenti che odiano complicazioni inutili. La porta di alimentazione dedicata non pass-through assicura una gestione energetica intelligente, permettendo di alimentare fino a due dischi da 2,5 pollici simultaneamente con i 12W di potenza disponibili.

Una scelta che conviene davvero oggi

Certo, non aspettatevi il design metallico raffinato delle soluzioni premium o funzioni esotiche, ma questo Hub USB UGREEN è costruito per durare e per fare il suo lavoro ogni giorno senza sorprese. La plastica ABS è robusta, le protezioni integrate vi proteggono da problemi futuri, e il prezzo scontato a €15,74 lo rende praticamente irresistibile in questo momento. Chi ha necessità di espandere la connettività senza investire somme importanti, chi si sposta frequentemente e cerca semplicità plug & play, chi apprezza l’affidabilità costruttiva a costi contenuti: per tutti costoro, questo è il momento giusto per agire. Approfittate dello sconto su Amazon.it e trasformate il vostro Hub USB UGREEN nel vostro nuovo alleato tecnologico quotidiano.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

