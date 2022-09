Non capita spessa di incappare in un’offertona simile, ma se aveva una mezza idea di acquistare delle ottime telecamere da esterni senza fili, ecco l’occasione definitiva: il kit 4 videocamere + Blink Video Doorbell costa solo 169€ invece di 370€ .

Si tratta di un incredibile sconto del 54% che ti fa risparmiare la bellezza di 200€; in pratica, compri tutto il kit al prezzo della sola videocamera, che di listino verrebbe 159,98€ (ma si trova in offerta a 55,99€ ancora per pochissimo!)

Cosa Include il Bundle?

Questo bundle include 4 Blink Outdoor Cameras, 1 Sync Module di seconda generazione e 1 citofono Blink Video Doorbell completamente wireless.

Blink Outdoor

Blink Outdoor è una telecamera di sicurezza in HD completamente wireless; non ha bisogno né di alimentazione né di connessione dati perché è alimentata a batteria e trasmette via WiFi; permette di monitorare la casa giorno e notte con la visione notturna a infrarossi.

Con 2 batterie AA al litio incluse va avanti la bellezza di 2 anni. E poiché è pensata per resistere agli agenti atmosferici, ti aiuta a proteggere casa all’interno o all’esterno, in qualunque condizione meteorologica.

Blink Video Doorbell

Blink Video Doorbell è un citofono smart senza fili con video in HD a 1080p, visione notturna e audio bidirezionale per rispondere al citofono via smartphone anche se non sei in casa.

Ha una batteria di lunga durata che permette di ricevere notifiche ogni volta che viene rilevato un movimento o un visitatore suona il campanello Blink Video Doorbell. Puoi anche abbinare il dispositivo al sistema preesistente di casa, o abbinarlo al Sync Module per usufruire delle funzioni video in diretta e audio bidirezionale su richiesta.

Con Sync Module 2 incluso nel Kit puoi salvare su chiavetta USB tutti i filmati. Facile da gestire e configurare, è operativo in pochi minuti e funziona con le due batterie al litio AA incluse via Wi-Fi