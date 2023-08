256 GB di SPAZIO IN PIU' con la microSD SanDisk: oggi a SOLI 22 EURO!

Se hai bisogno di una soluzione di archiviazione affidabile e potente per il tuo smartphone, il tablet o la fotocamera, abbiamo quello che fa per te! Si tratta della SanDisk Ultra microSD da 256 GB, oggi disponibile su Amazon ad un prezzo incredibile di soli 22,99€ con uno sconto del 64%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

SanDisk Ultra microSD da 256 GB: le specifiche tecniche

La SanDisk Ultra microSD da 256 GB è un prodotto di qualità superiore che ti offre un’enorme capacità di archiviazione.

Puoi conservare un’enorme quantità di foto, video, app e file senza preoccuparti dello spazio disponibile. Grazie alla sua velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, potrai copiare e spostare i tuoi file in modo rapido e senza intoppi.

Questa microSD è progettata per essere compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone Android, tablet, fotocamere MIL e altro ancora. Non importa quale dispositivo tu abbia, la SanDisk Ultra microSD sarà la soluzione perfetta per espandere la memoria e conservare tutti i tuoi preziosi ricordi.

Grazie alla certificazione A1, questa microSD offre prestazioni ottimizzate per le app, consentendoti di eseguire le tue applicazioni preferite senza problemi di rallentamenti. Inoltre, la classe di velocità C10 e la classe di velocità U1 garantiscono un’esperienza di registrazione video fluida in Full HD e una riproduzione senza interruzioni.

La SanDisk Ultra microSD è progettata per resistere alle condizioni più estreme. È resistente all’acqua, agli urti, ai raggi X e alle temperature estreme, proteggendo i tuoi dati preziosi ovunque tu vada. Puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi file sono al sicuro.

Se sei alla ricerca di una soluzione di archiviazione affidabile, ad alta capacità e dal prezzo conveniente, la SanDisk Ultra microSD da 256 GB è quella che fa per te. Con uno sconto del 64% su Amazon, a soli 22,99€, non puoi permetterti di lasciartela sfuggire. Affrettati e acquistala ora per espandere la memoria del tuo dispositivo e goderti la libertà di conservare tutti i tuoi file senza preoccupazioni!

