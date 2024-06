217€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A34: doppio sconto folle su eBay

Piovono sconti e offerte, oggi, sugli smartphone grazie alle promozione attive di eBay: il Samsung Galaxy A34 viene scontato del 44% al quale vanno sommati 10€ con il codice PSPRGIU24 per un costo completo di 253€.

Doppia offerta: Samsung Galaxy A34 scontatissimo

Il Samsung Galaxy A34 è un smartphone Android caratterizzato da un’elevata qualità nell’imaging, pensato per soddisfare anche gli utenti più esigenti. Uno dei suoi punti di forza è il display Touchscreen da 6.6 pollici, che lo posiziona al vertice della categoria, con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel che assicura una visualizzazione nitida e dettagliata.

Le funzionalità offerte dal Samsung Galaxy A34 sono davvero complete e all’avanguardia. Tra queste spicca il modulo 5G, che garantisce un’esperienza di trasferimento dati e navigazione in internet eccellente, insieme alla connettività Wi-fi e al GPS.

Dal punto di vista della multimedialità, il Samsung Galaxy A34 non ha rivali grazie alla sua fotocamera da 48 megapixel, che consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione di 8000 x 6000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840 x 2160 pixel. Questo assicura immagini nitide e dettagliate, ideali per catturare ogni momento importante.

Nonostante le sue potenti caratteristiche, il Samsung Galaxy A34 mantiene uno spessore contenuto di soli 8.2mm, rendendolo un dispositivo estremamente maneggevole e interessante anche dal punto di vista del design e dell’ergonomia.

Su eBay, oggi, è tempo di offerte su moltissimi smartphone il Samsung Galaxy A34 viene messo in sconto del 44% al quale vanno ulteriori sommati 10€ con il coupon PSPRGIU24 per un prezzo completo di 253€. Approfittane subito e non perdere questa grande chance!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.