200€ RISPARMIATI su iPhone 14: (l'ex) top di gamma Apple in MAXI SCONTO

iPhone 14, nonostante l’uscita della serie 15, è ancora oggi un vero e proprio top di gamma in casa Apple e nel panorama degli smartphone e oggi, su Amazon, proprio iPhone 14 è scontato del 23% e disponibile a 679€.

iPhone 14: cala di 200€ il prezzo su Amazon

L’iPhone 14 rappresenta offre prestazioni e funzionalità all’avanguardia. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, garantisce un’esperienza visiva straordinaria con colori vividi e dettagli cristallini. Una delle caratteristiche distintive di questo dispositivo è la sua batteria longeva, che consente fino a 20 ore di riproduzione video, assicurando una durata che non ti lascerà mai a corto di energia durante le tue attività quotidiane.

La robustezza è un altro punto di forza dell’iPhone 14, grazie alla tecnologia Ceramic Shield e alla resistenza all’acqua, che lo rendono estremamente resistente agli urti e alle intemperie, garantendo una protezione avanzata in ogni situazione.

Al cuore di questo dispositivo c’è il potente chip A15 Bionic con GPU 5-core, che offre prestazioni fulminee e una gestione efficiente delle applicazioni più esigenti. Inoltre, grazie alle reti cellulari 5G ultrarapide, potrai godere di una connettività senza pari, navigando in Internet e scaricando contenuti ad altissima velocità.

Per gli appassionati di fotografia, l’iPhone 14 presenta un sistema di fotocamere evoluto, che consente di catturare scatti mozzafiato in qualsiasi condizione di luce. Con la Modalità Azione, potrai registrare video stabili e privi di sbalzi, mentre la Modalità Cinema offre la possibilità di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, garantendo una qualità cinematografica ai tuoi filmati.

Su Amazon, oggi, iPhone 14 viene messo in maxi sconto del 23% (200€) per un costo totale e finale d’acquisto di 679€. Approfittane adesso!

