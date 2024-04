1TB di storage portatile con l'SSD Samsung al 37% di sconto

Un SSD è un dispositivo di archiviazione che utilizza memoria flash NAND per memorizzare dati in modo permanente e oggi, su Amazon, l’SSD esterno targato Samsung da ben 1TB viene scontato del 37% e venduto a 107,77€.

Mega sconto del 37% sull’SSD Samsung da 1TB

L’SSD Samsung esterno da 1TB rappresenta un’opzione affidabile e performante per l’archiviazione dei dati, offrendo velocità elevate, resistenza e protezione avanzata. Con un design durevole e una protezione aggiuntiva contro l’ingresso di acqua e polvere grazie alla certificazione IP65, questo SSD portatile garantisce una sicurezza extra durante l’utilizzo in ambienti difficili o durante gli spostamenti.

Grazie alla tecnologia USB 3.2 Gen.2, questo SSD è fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni, offrendo velocità di lettura/scrittura fino a 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Ciò significa tempi di accesso più rapidi e prestazioni superiori per le attività di archiviazione e trasferimento dei dati.

Inoltre, la scocca in gomma resistente agli urti dell’SSD portatile T7 Shield consente al dispositivo di resistere a cadute da un’altezza fino a tre metri, garantendo una protezione affidabile anche in caso di incidenti durante gli spostamenti. Questa caratteristica lo rende un compagno sicuro e affidabile per coloro che necessitano di una soluzione di archiviazione robusta e resistente.

L’SSD Samsung esterno da 1TB, dunque, offre un’elevata velocità, resistenza e protezione avanzata, garantendo una soluzione di archiviazione affidabile e performante per soddisfare le esigenze di archiviazione dei dati di ogni utente, sia in casa che in movimento.

Su Amazon, oggi, è disponibile un mega sconto del 37% sull’SSD esterno Samsung da 1TB: prezzo finale d’acquisto pari a 107,77€.

