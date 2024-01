1TB di SPAZIO EXTRA con l'SSD esterno Samsung: oggi in PROMO SPECIALE (-38%)

Se sei spesso in viaggio per lavoro ed hai bisogno di portare sempre con te file e dati importanti, non puoi non avere un Hard disk esterno che sia compatto e funzionale allo stesso tempo. Su Amazon oggi trovi la soluzione ideale: si tratta dell’SSD esterno portatile Samsung T7 da 1TB, al momento disponibile a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 38%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere questo dispositivo domani stesso direttamente a casa tua. Cosa aspetti? Gli articoli stanno andando a ruba!

SSD esterno portatile Samsung T7 da 1TB: tutto lo spazio che vuoi a portata di mano

L’SSD esterno portatile Samsung T7 da 1TB si caratterizza per specifiche tecniche all’avanguardia che lo rendono essenziale per chi ha necessità di portare con sè dati anche di grandi dimensioni.

Grazie ad un enorme capacità di 1TB avrai spazio a sufficienza per archiviare qualsiasi tipo di file che siano immagini, video o presentazioni multimediali.

Con questo hard disk è possibile trasferire file pesanti in pochi secondi grazie all’incredibile velocità dell’interfaccia USB 3.2 di seconda generazione di T7. La tecnologia integrata PCIe NVMe consente velocità di lettura/scrittura sequenziali fino a 1.050/1.000 MB/s, rispettivamente, rendendolo quasi due volte più veloce rispetto al precedente modello T5.

La sicurezza è garantita grazie all’avanzata soluzione termica che si avvale della tecnologia ePCM e della Dynamic Thermal Guard per tenere sotto controllo il calore e fare in modo che l’SSD compatto mantenga una temperatura ottimale, anche a velocità elevate.

Oltre a garantire la protezione dei tuoi dati, questo SSD è anche leggero e ultracompatto: in questo modo potrai inserirlo in tasca o in borsa ed avere sempre con te il tuo archivio personale.

Oggi l’SSD esterno portatile Samsung T7 da 1TB è disponibile su Amazon a soli 99 euro grazie ad un mega sconto del 38%. Aumenta il tuo spazio di archiviazione e porta sempre con te i tuoi dati con questo gioiellino!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.