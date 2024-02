190€ risparmiati su iPhone 15 Pro Max: OFFERTONA Amazon

iPhone 15 Pro Max è la massima espressione degli smartphone Apple, il reale top di gamma, più in alto in assoluto rispetto a qualsiasi altro smartphone. Su Amazon, oggi, proprio l’iPhone 15 Pro Max è in super sconto del 13% (-190€) per un prezzo totale di 1299€.

L’iPhone 15 Pro Max è un concentrato di innovazione e prestazioni, caratterizzato da un design robusto e leggero in titanio di grado aerospaziale con vetro posteriore opaco e parte frontale in Ceramic Shield. Resistente agli schizzi, alle gocce e alla polvere, garantisce una durata superiore.

Il display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion offre un refresh rate fino a 120Hz, assicurando prestazioni grafiche al top. La Dynamic Island fornisce notifiche in tempo reale, mentre il display always-on permette di visualizzare la schermata di blocco senza toccarla.

Alimentato dal chip A17 Pro, l’iPhone 15 Pro Max offre prestazioni straordinarie e una batteria che dura tutto il giorno. La potente sistema di fotocamere pro consente di catturare foto ad altissima risoluzione con colori intensi e dettagli definiti, grazie alla fotocamera principale da 48MP e al teleobiettivo 5x.

Il tasto Azione personalizzabile consente di attivare rapidamente la funzione preferita, mentre le connesioni da pro includono un connettore USB-C compatibile con lo standard USB 3 e il Wi-Fi 6E per download ultraveloci. Per la sicurezza, l’iPhone 15 Pro Max offre funzioni come SOS emergenze via satellite e rilevamento incidenti, garantendo tranquillità anche in situazioni di emergenza.

