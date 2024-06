180€ RISPARMIATI su iPhone 14: follia Amazon per l'estate

L’iPhone 14 offre un’esperienza utente eccezionale, grazie al suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Questo schermo garantisce una qualità visiva straordinaria, con colori vividi e neri profondi, perfetti per guardare video, giocare e navigare.

La batteria dell’iPhone 14 è progettata per durare tutto il giorno, offrendo fino a 20 ore di riproduzione video. Questo ti permette di utilizzare il tuo dispositivo senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. La robustezza dell’iPhone 14 è all’avanguardia nel settore, grazie al Ceramic Shield e alla resistenza all’acqua. Queste caratteristiche proteggono il telefono da cadute accidentali e schizzi, rendendolo uno dei dispositivi più durevoli sul mercato.

Il Chip A15 Bionic con GPU 5-core offre prestazioni fulminee, garantendo un’esperienza d’uso fluida e reattiva. Le reti cellulari 5G ultrarapide migliorano ulteriormente la connettività, permettendoti di scaricare contenuti e navigare in internet a velocità incredibili.

Il sistema di fotocamere evoluto dell’iPhone 14 è progettato per scatti più belli in ogni tipo di luce. Con la Modalità Azione, puoi realizzare riprese stabili e senza sbalzi, anche in movimento. Questa funzione è ideale per catturare momenti dinamici con una qualità professionale. Inoltre, l’iPhone 14 introduce la Modalità Cinema, che ora supporta Dolby Vision 4K fino a 30 fps. iPhone 14 combina un design robusto e raffinato con prestazioni eccezionali e un sistema di fotocamere avanzato, rendendolo il compagno perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile e all’avanguardia.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% molto allettante e interessante su iPhone 14 che viene venduto a 699€. Un’offerta davvero difficile da rinunciare.