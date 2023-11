150 ORE di profumo con la Candela Yankee Candle a SOLI 19 EURO: ancora per POCHISSIMO

Non perdere l’opportunità unica di immergerti nell’atmosfera natalizia con la Yankee Candle Candela in giara grande, ora disponibile su Amazon a soli 19,99€, con un fantastico sconto del 33%!

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Questa offerta esclusiva segna l’ultimo giorno degli sconti del Black Friday, un’occasione imperdibile per portare a casa un po’ di magia natalizia!

Yankee Candle Candela in giara grande: atmosfera magica a mini prezzo

La Yankee Candle Candela al profumo di Biscotto di Natale non è solo una semplice candela, è un’esperienza sensoriale che trasforma la tua casa in un accogliente rifugio invernale.

Con una durata di combustione fino a 150 ore , questa candela a lunga durata ti accompagnerà per tutta la stagione festiva, diffondendo un aroma caldo e invitante che ricorda i dolci appena sfornati.

Il profumo di Biscotto di Natale è un vero e proprio viaggio olfattivo, che combina note di cannella, noce moscata e zucchero a velo, creando un’atmosfera calda e festosa. La qualità delle fragranze Yankee Candle è rinomata: ogni candela è realizzata con ingredienti di alta qualità e oli essenziali naturali, garantendo un’esperienza olfattiva autentica e durata.

Inoltre, il design classico ed elegante della giara si adatta perfettamente a qualsiasi stile d’arredo, rendendola un’ottima idea regalo per amici e familiari o un tocco speciale per la tua casa.

La meccanica in fibra naturale assicura una combustione pulita e uniforme, mentre il coperchio consente di conservare la fragranza quando la candela non è accesa.

Non lasciarti sfuggire questa offerta irripetibile: la Yankee Candle Candela in giara grande al profumo di Biscotto di Natale è l’aggiunta perfetta per le tue serate invernali o un regalo pensato per chi ami. Acquistala ora su Amazon a 19,99€ , grazie ad uno sconto del 33%, e lasciati avvolgere dal calore e dalla magia del Natale!

