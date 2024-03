128GB di storage con la PenDrive Kingston SCONTATISSIMA

Kingston è un’azienda che recita un ruolo da protagonista nell’ambito della produzione e distribuzione di memorie e dispositivi d’archiviazione e oggi, su Amazon, la PenDrive Kingston viene scontata del 55% e viene venduta a 8,90€.

Super sconto attivo sulla PenDrive Kingston da 128GB

La Penna USB Flash Drive Kingston è la soluzione ideale per memorizzare e trasferire i tuoi dati in modo sicuro e affidabile. Con una capacità di memoria di 128 GB e un’interfaccia hardware USB 3.2 Gen 1, questo drive offre prestazioni eccellenti e velocità di trasferimento ottimizzate.

Dotato di una caratteristica speciale antiurto, il Kingston USB Flash Drive protegge i tuoi dati da eventuali danni causati da cadute accidentali o urti durante il trasporto. Il pratico connettore USB è protetto da un robusto cappuccio, garantendo una maggiore durata nel tempo e una maggiore sicurezza.

La ampia asola consente di agganciare facilmente il drive a un portachiavi o a una custodia, consentendoti di trasportarlo ovunque tu vada con la massima comodità e praticità.

Disponibile in molteplici colorazioni, in base alla capacità, il Kingston USB Flash Drive si adatta al tuo stile e alle tue preferenze personali. Compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, tra cui Windows 11, 10, macOS, Linux, e Chrome OS, questo drive è pronto per l’uso su una varietà di dispositivi e piattaforme.

Su Amazon, oggi, è disponibile una super offerta sulla PenDrive Kingston da 128GB, una pennetta USB scontata del 55% che assicura uno storage aggiuntivo e assicura una grande facilità d’uso, il prezzo finale d’acquisto è di soli 8,90€. Approfittane adesso!

