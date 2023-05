xrOS: Il Futuro del Visore Reality Pro di Apple

Con l’atteso annuncio del visore Reality Pro di Apple al WWDC di giugno, la vera sorpresa potrebbe essere il software che lo alimenta. Secondo quanto riferito, Apple svelerà xrOS, una nuova piattaforma software progettata appositamente per offrire un’esperienza coinvolgente di realtà virtuale e aumentata.

xrOS: un nuovo inizio per Apple

Apple non ha introdotto una nuova piattaforma software di questa portata da quando ha presentato watchOS per Apple Watch. xrOS segna un importante passo avanti per l’azienda nel campo della realtà mista.Il nome xrOS sembra essere un riferimento alla “realtà estesa”, che si allinea con la visione di Apple di creare un visore che non isola completamente gli utenti dal mondo esterno.

xrOS offrirà una serie di funzionalità rivoluzionarie per il visore Reality Pro. Ciò includerà il consumo di contenuti multimediali immersivi, integrazione con macOS e molto altro ancora. Secondo Bloomberg, Apple ha in mente una vasta gamma di funzionalità, tra cui giochi, sport, programmi TV, film, fitness, meditazione e altro ancora.

Apple si concentrerà sull’input vocale tramite Siri per l’interazione con xrOS. Inoltre, l’auricolare Reality Pro potrà interfacciarsi con dispositivi come iPhone, iPad e Mac nelle vicinanze. I piani di Apple includono anche il supporto per l’accesso alle app iPad tramite l’interfaccia xrOS, consentendo agli utenti di godere delle loro app preferite anche nella realtà virtuale.

Integrazione con macOS e nuove funzioni

xrOS si interfaccerà con macOS, consentendo al visore Reality Pro di fungere da display per il tuo Mac. Inoltre, sarà possibile creare app di realtà aumentata utilizzando Siri, senza dover partire da zero. Questa funzionalità offrirà agli sviluppatori la possibilità di creare esperienze AR coinvolgenti senza la necessità di competenze di programmazione avanzate.

xrOS includerà una nuova versione di FaceTime che renderà realisticamente il viso e l’intero corpo degli utenti nella realtà virtuale. Il visore Apple permetteranno agli utenti di alternare tra le modalità AR e VR. In modalità VR, l’esperienza sarà completamente immersiva, mentre la modalità AR consentirà agli utenti di vedere l’ambiente reale che li circonda.

Pianificazione per il futuro

Al WWDC, Apple offrirà sessioni e laboratori per consentire agli sviluppatori di apprendere di più su xrOS e le sue potenzialità. Ci aspettiamo che Apple apporti rapidi cambiamenti all’esperienza dell’auricolare Reality Pro sulla base dei feedback ricevuti. xrOS sarà annunciato ufficialmente al WWDC il 5 giugno, insieme al visore Reality Pro stesso e agli aggiornamenti delle piattaforme software esistenti.