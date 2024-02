Xiaomi Smart Band 8: l'alleato PERFETTO per i tuoi allenamenti a SOLI 35 EURO

Amici sportivi in ascolto, Amazon ha appena lanciato un’offerta speciale che non potete assolutamente perdere! Oggi la Xiaomi Smart Band 8 è disponibile a soli 35 euro grazie ad uno sconto top del 10%.

Xiaomi Smart Band 8: funzionalità e modalità di utilizzo

La Xiaomi Smart Band 8 rappresenta il compagno ideale per chi ama lo sport e le attività all’aria aperta in generale.

Una frequenza di aggiornamento superiore offre un’esperienza estremamente fluida, con un funzionamento e movimenti a scorrimento raffinati. È dotata anche di regolazione automatica graduale della luminosità con adattamento preciso alla luminosità dell’ambiente: ogni volta che sollevi il polso, la luminosità si regolerà al livello ottimo e adatto per non affaticare gli occhi.

Dispone di più di 200 nuovi quadranti alla moda con esclusivo display sempre attivo, per offrirti una fonte di ispirazione costante per i tuoi outfit. In più, grazie all’ampia gamma di cinturini e ciondoli e a una varietà di quadranti ufficiali abbinati, puoi sempre trovare una combinazione unica che si adatti al tuo stile.

Lo stato di salute è sempre sotto controllo grazie ad una serie di funzionalità all’avanguardia tra cui il Monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, del sonno scientifico, dello stress, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e del ciclo mestruale.

Questo modello è perfetto per chi ama la corsa: in particolare la modalità Pebble è in grado di fornire 13 statistiche professionali e interpretazioni professionali dei dati. Inoltre, sono inclusi accessori dedicati per migliorare ulteriormente la tua esperienza: la clip per la corsa consente di fissare facilmente lo smart band ai lacci delle scarpe, per un allenamento professionale in qualsiasi momento.

