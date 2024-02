Xiaomi Redmi Note 12 SCONTATO su Amazon: OFFERTA SUPER

Xiaomi è un’azienda ormai leader nel settore dell’elettronica e nell’ambito della produzione di dispositivi come smartphone e tanto altro ancora. Su Amazon, oggi, lo Xiaomi Redmi Note 12 viene scontato del 10% per un costo totale e finale di 133€.

Promo attiva sullo Xiaomi Redmi Note 12 su Amazon

Lo Xiaomi Redmi Note 12 si pone come una scelta eccellente nel panorama degli smartphone di fascia media, offrendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Il dispositivo si distingue per un design elegante e resistente, caratterizzato da un corpo in plastica robusta e un ampio display AMOLED da 6,67 pollici, che assicura una visualizzazione nitida e vibrante con un refresh rate di 120Hz.

La potenza e le prestazioni del Redmi Note 12 sono garantite dal processore Qualcomm Snapdragon 695, che assicura una fluidità senza compromessi. La presenza di 4GB, 6GB o 8GB di RAM permette un multitasking efficiente, mentre la fotocamera offre una versatilità eccellente.

La fotocamera posteriore del dispositivo è composta da un sensore principale da 50MP, un ultra-grandangolo da 8MP, un macro da 2MP e un sensore di profondità da 2MP, garantendo la cattura di immagini dettagliate e nitide. La fotocamera anteriore da 13MP assicura selfie di alta qualità.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Redmi Note 12 è dotato di una batteria generosa da 5.000 mAh, che offre una durata eccezionale. La ricarica rapida da 33W consente di riportare rapidamente il dispositivo al pieno della sua potenza. La connettività 5G del Redmi Note 12 consente di godere di velocità di download elevate, mentre il software Android 12 con interfaccia MIUI 13 offre una user experience fluida e personalizzabile.

Su Amazon, oggi, è possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 12 in sconto del 10% per un costo finale d’acquisto di 133€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.