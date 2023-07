Xiaomi Redmi Note 12 a PREZZO REGALO: ne rimangono POCHISSIMI

Se sei alla ricerca di uno smartphone performante e all’avanguardia a un prezzo incredibile, non puoi lasciarti sfuggire l’offerta del Xiaomi Redmi Note 12 su Amazon. Questo straordinario dispositivo è disponibile a soli 210,26€, con uno sconto del 25%. È un’occasione da non perdere per acquistare un telefono di alta qualità a un prezzo conveniente.

Xiaomi Redmi Note 12, di solito venduto a 280,35€, è attualmente in offerta su Amazon a soli 210,26€. Grazie al 25% di sconto, puoi risparmiare 70,09€ sull’acquisto di questo eccezionale smartphone. Questa offerta potrebbe essere valida solo per un periodo limitato, quindi non esitare e approfitta di questo affare prima che sia troppo tardi.

Specifiche Tecniche del Xiaomi Redmi Note 12:

Display: Il Redmi Note 12 vanta un ampio schermo IPS LCD da 6.81 pollici, perfetto per godere di contenuti multimediali e giochi con colori vibranti e dettagli nitidi.

Processore: Al suo cuore, c'è un potente processore MediaTek Dimensity 720 octa-core, che garantisce prestazioni fluide e una rapida risposta alle tue attività quotidiane.

Memoria: Con 6 GB di RAM e una memoria interna di 128 GB, avrai spazio sufficiente per archiviare tutte le tue foto, video, e applicazioni preferite.

Fotocamera: La fotocamera principale da 64 MP ti permetterà di catturare immagini straordinarie con dettagli eccezionali. La fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP offre un campo visivo più ampio per scatti panoramici mozzafiato. Inoltre, la fotocamera macro da 2 MP ti consente di avvicinarti ai dettagli più piccoli.

Batteria: Il Redmi Note 12 è dotato di una potente batteria da 5000 mAh, che ti offre una lunga durata e ti permette di utilizzare il telefono per ore senza preoccuparti della ricarica.

: Il Redmi Note 12 è dotato di una potente batteria da , che ti offre una lunga durata e ti permette di utilizzare il telefono per ore senza preoccuparti della ricarica. Sistema Operativo: Lo smartphone è alimentato dal sistema operativo MIUI 12 di Xiaomi, basato su Android 11, che offre un’esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Xiaomi Redmi Note 12 è senza dubbio un telefono eccezionale con specifiche all’avanguardia, e l’offerta su Amazon a soli 210,26€ è un affare imperdibile. Non lasciare che questa occasione scappi via!

