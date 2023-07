Xiaomi Poco X5: PREZZO REGALO lo paghi POCHISSIMO! Mettilo nel carrello!

Non perdere l’occasione di acquistare lo Xiaomi Poco X5 in offerta su Amazon a soli 204,00€ con uno sconto del 5%! Questo dispositivo offre prestazioni eccezionali, una batteria di lunga durata e una fotocamera di alta qualità, rendendolo perfetto per soddisfare tutte le tue esigenze digitali. Affrettati, l’offerta è per un tempo limitato, quindi non perdere l’opportunità di portare a casa uno dei migliori smartphone di Xiaomi a un prezzo vantaggioso!

Lo Xiaomi Poco X5 è disponibile su Amazon a soli 204,00€, grazie allo sconto del 5% rispetto al prezzo originale. Questo è un’opportunità da non perdere per acquistare uno smartphone di alta qualità a un prezzo conveniente. Affrettati a prendere questa offerta vantaggiosa prima che sia troppo tardi!

Display AMOLED da 6,67 pollici : Il Poco X5 è dotato di un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ per una visualizzazione chiara e dettagliata delle immagini e dei video.

: Il Poco X5 è dotato di un ampio display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ per una visualizzazione chiara e dettagliata delle immagini e dei video. Potente Processore : Al suo interno, troverai un processore Qualcomm Snapdragon octa-core, che offre prestazioni fluide e reattive durante l’utilizzo quotidiano e nei giochi più impegnativi.

: Al suo interno, troverai un processore Qualcomm Snapdragon octa-core, che offre prestazioni fluide e reattive durante l’utilizzo quotidiano e nei giochi più impegnativi. Memoria Espandibile : Lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD fino a 512GB, per conservare tutte le tue foto, video e file.

: Lo smartphone dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibile tramite scheda microSD fino a 512GB, per conservare tutte le tue foto, video e file. Quadrupla Fotocamera : Il Poco X5 è dotato di una versatile quadrupla fotocamera posteriore da 64MP, 8MP, 2MP e 2MP, che cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione.

: Il Poco X5 è dotato di una versatile quadrupla fotocamera posteriore da 64MP, 8MP, 2MP e 2MP, che cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi situazione. Batteria da 5160mAh : Con una batteria di lunga durata da 5160mAh, lo smartphone ti accompagnerà per tutto il giorno senza problemi di ricarica.

: Con una batteria di lunga durata da 5160mAh, lo smartphone ti accompagnerà per tutto il giorno senza problemi di ricarica. Sistema Operativo MIUI : Il Poco X5 è alimentato da MIUI 12 basato su Android 11, che offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile.

: Il Poco X5 è alimentato da MIUI 12 basato su Android 11, che offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile. Connettività Completa: Lo smartphone supporta la connettività 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e GPS per una connessione rapida e stabile.

Lo Xiaomi Poco X5 è uno smartphone potente e versatile che ti permetterà di vivere un’esperienza digitale completa e appagante. Non perdere l’opportunità di acquistarlo su Amazon a soli 204,00€ con il 5% di sconto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.