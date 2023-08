World Clock su watchOS 10: cosa c'è di nuovo

Con l’avvento di watchOS 10, l’Apple Watch si arricchisce di una serie di novità ed estetiche accattivanti. Sette delle app native, tra cui l’app World Clock, sono state rivisitate e ora mostrano un volto completamente rinnovato. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio cosa cambia per chi utilizza quotidianamente questo dispositivo al polso.

World Clock su watchOS 10: novità estetiche… e non solo

La nuova versione dell’app World Clock svela un tema dinamico nelle tonalità del blu, bianco e giallo, che muta seguendo l’andare delle ore. In contrasto, l’antecedente design dell’app in watchOS 9 era contraddistinto da un più sobrio nero e arancione.

Ma le novità non si fermano al semplice aspetto estetico. La nuova versione dell’app, infatti, introduce una serie di funzionalità rilevanti:

Scorrimento con la corona digitale : ora permette di avere una panoramica visiva su come la luce del giorno si muta in notte, in relazione all’orario e al luogo selezionato.

: ora permette di avere una panoramica visiva su come la luce del giorno si muta in notte, in relazione all’orario e al luogo selezionato. Visualizzazione Posizione : per chi ha attivato la funzionalità di localizzazione, l’app mostrerà automaticamente l’orario e le informazioni relative alla posizione corrente.

: per chi ha attivato la funzionalità di localizzazione, l’app mostrerà automaticamente l’orario e le informazioni relative alla posizione corrente. Interfaccia Utente Migliorata : passando da sfumature di azzurro che rappresentano il giorno, a colori più scuri simbolizzanti la notte. E, con un semplice tocco sull’icona a tre righe, si può accedere rapidamente a tutte le posizioni salvate, riorganizzarle o aggiungerne di nuove.

: passando da sfumature di azzurro che rappresentano il giorno, a colori più scuri simbolizzanti la notte. E, con un semplice tocco sull’icona a tre righe, si può accedere rapidamente a tutte le posizioni salvate, riorganizzarle o aggiungerne di nuove. Sincronizzazione : le posizioni vengono automaticamente sincronizzate tra iPhone e Apple Watch, rendendo l’esperienza utente fluida e omogenea.

: le posizioni vengono automaticamente sincronizzate tra iPhone e Apple Watch, rendendo l’esperienza utente fluida e omogenea. Dettagli sull’orario: oltre all’ora del luogo selezionato, verrà mostrato anche l’orario relativo alla posizione attuale, insieme all’offset del fuso orario.

Interessante notare come questa nuova interfaccia utente sia stata pensata esclusivamente per watchOS 10, lasciando invariato il design nero e arancione per gli iPhone con iOS 17.

L’introduzione di una nuova interfaccia utente dei widget, l’attenzione alla salute mentale con il monitoraggio dell’umore, e le riprogettazioni di numerose app native come Meteo, Borsa e Mappe, fanno di watchOS 10 un aggiornamento significativo e atteso da molti appassionati.