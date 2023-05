WhatsApp introduce le Chat Segrete: come funzionano su iPhone

WhatsApp, la famosa piattaforma di messaggistica istantanea, ha introdotto una nuova funzionalità chiamata “Chat Segreta“. Questa novità, annunciata personalmente dal CEO di Meta, Mark Zuckerberg, attraverso un post su Facebook, rappresenta un’innovazione importante per la privacy e la sicurezza degli utenti dell’app.

Le Chat Segrete di WhatsApp sono, in sostanza, un luogo riservato in cui “nascondere” le conversazioni che si desidera mantenere private, protette tramite FaceID o password. Ma c’è di più: le conversazioni inserite in queste chat influiranno anche sulle notifiche ricevute, che presenteranno il mittente in forma anonima. In questo modo, la privacy degli utenti viene ulteriormente rafforzata.

Per inserire una chat nella zona protetta da password è sufficiente aprire la conversazione in questione, accedere alle informazioni e cliccare su “Lucchetto chat“. La chat scelta non comparirà più nella home di WhatsApp e non si riceveranno più notifiche di messaggi provenienti da quel contatto specifico.

Chat Segrete e Chat Archiviate

È importante non confondere le nuove Chat Segrete con le già esistenti Chat Archiviate. Sebbene entrambe le funzioni consentano di nascondere le conversazioni, le Chat Archiviate continuano a permettere la ricezione di notifiche e appaiono nell’home page dell’applicazione. Le Chat Segrete, invece, offrono un livello di privacy ancora maggiore: come ha spiegato Zuckerberg:

“Sono nascosti in una cartella protetta da password e le notifiche non mostreranno il mittente o il contenuto del messaggio”.

Per accedere alle Chat Segrete, l’utente dovrà selezionare la conversazione da nascondere, che verrà automaticamente rimossa dall’elenco principale di WhatsApp e spostata in una cartella dedicata, accessibile solo tramite uno swipe dall’alto verso il basso. Per aprire questa cartella, sarà necessario inserire una password, l’impronta digitale o il riconoscimento del volto già presente sul dispositivo.

Nuove funzioni future in arrivo

WhatsApp ha già annunciato che nei prossimi mesi verranno introdotte altre funzionalità relative alle Chat Segrete, tra cui l’opzione di blocco per i dispositivi complementari, che permetterà di sincronizzare il “lucchetto” attraverso tutti i dispositivi associati allo stesso account. Inoltre, sarà possibile personalizzare la password per ogni dispositivo.

La nuova funzionalità delle Chat Segrete è attualmente in fase di rilascio, ma non sarà immediatamente disponibile per tutti gli utenti. WhatsApp prevede un roll-out graduale della funzione, anche se nei prossimi giorni è possibile che venga distribuita a un numero maggiore di utenti.