WhatsApp Beta segue le orme di Telegram introducendo il nome utente univoco

In uno sforzo continuo per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti, il team di sviluppo di WhatsApp ha implementato una nuova funzione nell’ultimo aggiornamento della versione beta dell’app. Seguendo la tendenza recentemente popolare e in linea con l’annuncio fatto da Discord qualche giorno fa, WhatsApp ha introdotto gli username personali per tutti gli utenti.

Novità di WhatsApp Beta: come funziona il nome utente univoco

L’aggiornamento rilasciato tramite il Google Play Beta Program ha portato WhatsApp alla versione 2.23.11.15. Oltre a migliorare l’esperienza utente generale, questo aggiornamento introduce una nuova opzione che permette di impostare un nome utente univoco per ciascun utente. Ancora in fase di sviluppo e non visibile al pubblico, questa funzionalità consentirà agli utenti di scegliere nomi utente unici per i propri account, offrendo un ulteriore livello di privacy e personalizzazione.

Questa novità rappresenta un importante cambiamento rispetto alla prassi attuale, in cui l’identificazione dei contatti si basa esclusivamente sui numeri di telefono. Con l’introduzione dei nomi utente unici, gli utenti avranno la possibilità di comunicare con altri utenti all’interno dell’app senza dover condividere il proprio numero di telefono, proprio come avviene già su Telegram. Ciò offre una maggiore flessibilità nella gestione delle informazioni personali e delle interazioni online.

Gli utenti potranno selezionare un nome utente unico e distintivo per rappresentare al meglio la propria identità digitale su WhatsApp. Per effettuare questa modifica, sarà sufficiente seguire il percorso Impostazioni > Profilo. Qui, oltre alla possibilità di modificare il nome visualizzato e le informazioni sul profilo, verrà introdotta una nuova voce dedicata alla funzione appena descritta.

Implicazioni e aspetti di sicurezza della nuova funzionalità

L’introduzione dei nomi utente potrebbe facilitare la comunicazione privata con le aziende, proteggendo ulteriormente i dati personali degli utenti. Inoltre, questa funzionalità potrebbe essere estesa a tutti i tipi di interazioni, offrendo un livello di privacy senza precedenti su WhatsApp.

In termini di sicurezza, è importante notare che le conversazioni avviate utilizzando i nomi utente su WhatsApp saranno protette attraverso la crittografia end-to-end. Questo assicura lo stesso elevato livello di sicurezza delle conversazioni tradizionali su WhatsApp, garantendo che le comunicazioni private rimangano private e che i contenuti scambiati siano riservati esclusivamente ai partecipanti della conversazione.

Queste innovazioni confermano l’impegno di WhatsApp per la privacy e la sicurezza degli utenti. Rimane da vedere come gli utenti accoglieranno e utilizzeranno questa nuova funzionalità nei prossimi mesi.