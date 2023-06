watchOS 10: aggiungi carte ad Apple Pay direttamente dall'Apple Watch

Con l’introduzione di watchOS 10, Apple Watch offre una serie di nuove funzionalità per migliorare l’esperienza degli utenti. Oltre alle novità presentate durante il keynote del WWDC 2023, ci sono anche alcune funzionalità nascoste che vale la pena scoprire. Tra queste, un cambiamento interessante è la possibilità di aggiungere carte ad Apple Pay direttamente dall’Apple Watch, senza la necessità di utilizzare un iPhone.

watchOS 10: semplificazione del processo di configurazione di Apple Pay su Apple Watch

In precedenza, per configurare Apple Pay su Apple Watch, gli utenti dovevano utilizzare l’app Watch sull’iPhone. Tuttavia, grazie all’aggiornamento di watchOS 10, l’app Wallet sull’orologio ora include un comodo pulsante “Aggiungi carta”. Questo consente agli utenti di completare l’intero processo di configurazione di Apple Pay direttamente dall’Apple Watch.

Quando si tocca il pulsante “Aggiungi carta” sull’app Wallet, gli utenti vengono guidati attraverso i passaggi necessari per configurare Apple Pay. È possibile inserire il numero della carta di credito, la data di scadenza e il codice di sicurezza direttamente dall’orologio. Se la tua banca richiede una verifica aggiuntiva tramite SMS o telefonata, invece di utilizzare l’app della banca, non sarà necessario utilizzare l’iPhone per completare il processo di configurazione.

Sebbene questo possa sembrare un aggiornamento minore, riveste un’importanza significativa. Negli ultimi anni, Apple ha lavorato per rendere l’Apple Watch sempre meno dipendente dall’iPhone. Ad esempio, gli utenti possono accedere alle impostazioni di watchOS direttamente dall’orologio e coloro che possiedono modelli cellulari possono effettuare chiamate e riprodurre musica in streaming senza dover avere il telefono nelle vicinanze.

È importante sottolineare che Apple Watch continua a richiedere l’accoppiamento con un iPhone per funzionare correttamente. Tuttavia, sembra che Apple stia cercando di offrire agli utenti la possibilità di fare di più direttamente dall’orologio, senza dover costantemente estrarre il proprio iPhone dalla tasca.

Questa novità si inserisce nella strategia di Apple per rendere l’Apple Watch un dispositivo ancora più indipendente e versatile. L’azienda desidera che gli utenti possano sfruttare al massimo le funzionalità dell’orologio senza dover sempre fare affidamento sull’iPhone.

Con watchOS 10 e l’aggiunta della possibilità di aggiungere carte ad Apple Pay direttamente dall’Apple Watch, gli utenti potranno godere di un’esperienza ancora più fluida e comoda nella gestione dei pagamenti.