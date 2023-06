Valigia Mai Più Persa con questo trucco GENIALE per utenti Apple

Perdere la valigia durante un viaggio può trasformare un’esperienza piacevole in un vero incubo. Ma grazie alla tecnologia, possiamo dire addio a questi problemi. L’AirTag di Apple, ad esempio, è un dispositivo che ti permette di tracciare la tua valigia in tempo reale tramite l’app “Dov’è” sul tuo iPhone.

L’AirTag funziona grazie alla rete creata da tutti gli iPhone presenti nelle vicinanze. Durante i nostri test, l’AirTag è stato in grado di tracciare una valigia perfettamente durante il viaggio in aereo, fornendo aggiornamenti sulla sua posizione in tempo reale. La sua efficacia può essere limitata se la rete di iPhone nelle vicinanze è scarsa o se la valigia è fatta di metallo, che può attenuare le onde radio necessarie per il tracciamento. Ma non c’è pericolo, gli iPhone sono gli smartphone più acquistati ed è altamente probabile che ce ne sia sempre uno o più di uno nelle vicinanze, specialmente in posti affollati come aeroporti e stazioni.

Come utilizzare l’AirTag per il tuo bagaglio

Per utilizzare l’AirTag come compagno di viaggio, basta collegarlo al tuo iPhone e assegnargli un nome, come “Valigia”. Poi, posizionalo in una tasca interna del tuo bagaglio. Prima di partire, apri l’app “Dov’è” e controlla se il tuo bagaglio è stato caricato a bordo. Dopo l’atterraggio, se la valigia si trova nel raggio d’azione del Bluetooth, puoi far suonare l’AirTag per localizzarla facilmente.

Inoltre, l’AirTag è progettato per scoraggiare il tracciamento indesiderato. Se qualcuno prova a mettere un AirTag nel tuo bagaglio senza il tuo consenso, il dispositivo invierà un messaggio al tuo iPhone o inizierà a suonare per segnalare la sua presenza.

AirTag in OFFERTA

L’AirTag non solo ti aiuta a tenere traccia del tuo bagaglio, ma può anche essere utilizzato per localizzare altri oggetti di valore, come le chiavi o il portafoglio. Questo dispositivo può essere acquistato singolarmente o in un pacchetto da quattro. Oggi l’AirTag singolo si trova in offerta su Amazon con il 13% di sconto, mentre la confezione da 4 è molto conveniente e si trova su Amazon al 22% di sconto.

