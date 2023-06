tvOS 17: la nuova funzione che migliora l'audio degli HomePod rendendo i dialoghi più chiari

Una delle lamentele più comuni riguardanti i programmi TV e i film moderni è la difficoltà nel comprendere le voci dei personaggi a causa della sovrabbondanza di effetti sonori e musica di sottofondo presenti nelle produzioni attuali.

tvOS 17, arriva la funziona che rende i dialoghi più nitidi e comprensibili

Nell’attesa del rilascio di tvOS 17, gli utenti di Apple TV 4K con configurazioni di altoparlanti HomePod accoppiati potranno beneficiare di una nuova opzione audio progettata appositamente per risolvere questo problema. Questa funzione, esclusiva di Apple TV 4K con modalità audio home theater utilizzando gli altoparlanti HomePod di seconda generazione, promette di migliorare l’esperienza di ascolto durante la visione di contenuti sul grande schermo. Non è disponibile per gli altoparlanti HomePod o HomePod mini originali, probabilmente a causa delle loro configurazioni a singolo altoparlante che non permettono una distribuzione sufficientemente differenziata dei canali audio.

È importante notare che questa funzionalità sembra essere compatibile solo con le app che utilizzano il lettore video di sistema standard. È possibile attivarla selezionando l’opzione “Migliora dialogo” nel menu “Suono” sopra la barra di avanzamento del video. Questa opzione comparirà accanto alla vecchia opzione “Riduci suoni forti”.

Secondo quanto dichiarato da Apple, l’attivazione dell’opzione “Enhance Dialogue” comporterà un’analisi dell’audio in riproduzione, separando il dialogo degli attori dagli effetti e dalla musica di sottofondo, e portando il dialogo in primo piano attraverso il canale centrale.

Se desideri provare immediatamente questa funzione, dovrai installare la versione beta di tvOS su Apple TV e la versione beta di HomePod, che richiede l’installazione di un profilo AppleSeed a distribuzione limitata. Altrimenti, potrai beneficiare di queste nuove funzionalità quando i nuovi sistemi operativi verranno rilasciati a tutti i clienti nell’autunno.

Oltre a questa innovativa funzione audio, tvOS 17 offrirà altre interessanti migliorie. Tra queste ci sarà il supporto per FaceTime tramite Continuity Camera, un Control Center riprogettato, il supporto per VPN di terze parti e molte altre nuove funzionalità che renderanno l’esperienza TV ancora più coinvolgente e personalizzata.