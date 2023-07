Tutto lo SPAZIO che vuoi per i tuoi file con la Micro SD SanDisk (a SOLO 21 EURO!)

Se stai cercando di espandere la capacità del tuo smartphone, tablet, fotocamera o altro dispositivo compatibile, non perdere l’opportunità di acquistare la Micro SD SanDisk Extreme su Amazon. Con uno sconto del 55%, puoi portarti a casa questa affidabile scheda di memoria da 128 GB a soli 21,31€.

Un’offerta imperdibile per chi desidera avere sempre più spazio per i propri dati e contenuti multimediali. Approfitta dell’offerta e amplia la capacità del tuo dispositivo con la Micro SD SanDisk Extreme!

Micro SD SanDisk Extreme da 128 GB: tutte le specifiche tecniche

La Micro SD SanDisk Extreme è progettata per offrire prestazioni eccezionali e velocità elevata sia a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano.

Ecco alcune delle specifiche tecniche più importanti:

Capacità di archiviazione da 128 GB : La scheda di memoria offre una generosa capacità di archiviazione per i tuoi file, foto, video e altri contenuti multimediali.

: La scheda di memoria offre una generosa capacità di archiviazione per i tuoi file, foto, video e altri contenuti multimediali. Velocità di trasferimento fino a 160 MB/s : grazie a questa velocità di trasferimento elevato, puoi spostare i tuoi file rapidamente e senza intoppi.

: grazie a questa velocità di trasferimento elevato, puoi spostare i tuoi file rapidamente e senza intoppi. Classe di velocità UHS 3 : La Micro SD SanDisk Extreme è classificata come UHS 3, il che significa che è ideale per la registrazione di video in alta definizione e la riproduzione di contenuti multimediali ad alta risoluzione.

: La Micro SD SanDisk Extreme è classificata come UHS 3, il che significa che è ideale per la registrazione di video in alta definizione e la riproduzione di contenuti multimediali ad alta risoluzione. Resistenza agli agenti esterni : La scheda è resistente all’acqua, agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X, proteggendo i tuoi dati in qualsiasi situazione.

: La scheda è resistente all’acqua, agli urti, alle temperature estreme e ai raggi X, proteggendo i tuoi dati in qualsiasi situazione. Compatibilità universale : La Micro SD è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui smartphone, tablet, fotocamere, droni e molto altro.

La Micro SD SanDisk Extreme da 128 GB è l’accessorio perfetto per chi desidera espandere la capacità del proprio dispositivo e avere sempre più spazio per i propri dati e contenuti multimediali. Con uno sconto del 55% su Amazon, puoi acquistarla a soli 21,31€ e ottenere una scheda di memoria affidabile con velocità di trasferimento elevate e resistenza agli agenti esterni. Non perdere questa occasione unica!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.