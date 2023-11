Trova Oggetti bluetooth a SOLI 14 EURO: sfrutta il MAXI SCONTO Black Friday (-40%)

Non lasciarti sfuggire l’opportunità unica di questo Black Friday su Amazon! Il Tile Mate Bluetooth Trova Oggetti è ora disponibile a un prezzo incredibile di 14,99€ , con un risparmio del 40% sul prezzo originale.

Questa offerta è perfetta per chi cerca un modo semplice ed efficace per tenere traccia dei propri oggetti quotidiani. Ricorda, le offerte del Black Friday continuano fino al 27 novembre: è il momento ideale per approfittarne!

Tile Mate Bluetooth Trova Oggetti: Specifiche Tecniche

Il Tile Mate è un dispositivo piccolo ma potente, ideale per localizzare oggetti come chiavi, borse o qualsiasi altro oggetto a cui gli attacchi.

Grazie alla sua portata di rilevamento di 60 metri , non dovrai più preoccuparti di perdere i tuoi oggetti. Inoltre, è compatibile con Alexa, Google Home, iOS e Android , rendendolo estremamente versatile e facile da usare.

Uno degli aspetti più impressionanti del Tile Mate è la sua resistenza all’acqua (IP67) , che lo rende adatto per ogni tipo di ambiente.

La sua batteria ha una durata fino a 3 anni , garantendo una lunga vita senza la necessità di frequenti sostituzioni. Non dimenticare la funzione di localizzazione del telefono: premendo due volte il pulsante sul Tile, il tuo telefono suonerà, anche se è in modalità silenziosa.

Questo è il momento perfetto per acquistare il Tile Mate Bluetooth Trova Oggetti. Con un prezzo così vantaggioso e specifiche tecniche di alto livello, è un acquisto che non puoi lasciarti sfuggire. Visita Amazon oggi stesso e approfitta di questa offerta limitata per acquistarlo a soli 14 euro grazie ad un mega sconto del 40%. Ricorda, hai tempo fino al 27 novembre per approfittare di questa incredibile promozione del Black Friday quindi fai in fretta, gli articoli potrebbero terminare in un batter d’occhio!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.