TRACOLLA il prezzo per le cuffie top di gamma Urbanista Miami: scoprile in sconto

Se stai cercando le cuffie perfette che combinano stile, comfort e tecnologia all’avanguardia, non cercare oltre! Amazon ha appena lanciato una super offerta sulle cuffie wireless Urbanista Miami. Da 149,00€ a soli 94,00€, stai risparmiando il 34% sul prezzo originale. E non è tutto: c’è anche un coupon aggiuntivo di 5€ di sconto!

Le Urbanista Miami non sono solo esteticamente gradevoli, ma offrono anche una serie di caratteristiche tecniche impressionanti. Immagina di avere 50 ore di riproduzione no-stop con una sola carica. La cancellazione dei rumori attiva ti garantisce un’esperienza d’ascolto pura, mentre la modalità suoni ambientali ti permette di rimanere consapevole del tuo ambiente. E con la tecnologia Bluetooth 5.0, la connessione con il tuo dispositivo è sempre stabile e veloce.

Cuffie Bluetooth Urbanista Miami

50 ore di riproduzione no-stop

Cancellazione dei rumori attiva

Modalità suoni ambientali

Rilevatore interno che mette in pausa la musica quando le cuffie vengono rimosse e la riavvia quando vengono indossate.

che mette in pausa la musica quando le cuffie vengono rimosse e la riavvia quando vengono indossate. Tecnologia Bluetooth 5.0

Cerniera metallica regolabile e cuscinetto in pelle PU per la massima comodità.

e per la massima comodità. Custodia solida inclusa per il trasporto quotidiano.

inclusa per il trasporto quotidiano. Pulsante multifunzione per controllare il volume, mettere in pausa/play/saltare tracce e attivare l’assistente vocale.

per controllare il volume, mettere in pausa/play/saltare tracce e attivare l’assistente vocale. Pacco ecologico, senza plastiche o vernici non necessarie.

Ma non finisce qui. Il design ergonomico con cerniera metallica regolabile e cuscinetto in pelle PU assicura che le tue orecchie rimangano comode anche dopo ore di utilizzo. E quando sei in movimento, la custodia solida inclusa protegge le tue cuffie, rendendole il compagno di viaggio perfetto.

In conclusione, se stai cercando le cuffie perfette che combinano stile, funzionalità e un prezzo imbattibile, le Urbanista Miami sono la scelta giusta per te. Approfitta dell’offerta su Amazon prima che scada e goditi la tua musica come mai prima d’ora!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.