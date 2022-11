Hai presente l’AirTag? Ecco, il piccolo localizzatore di Apple è chiaramente ispirato ai prodotti a marchio Tile, azienda di riferimento in questa precisa categoria del mercato tech. A tal proposito, voglio segnalarti un’ottima offerta sul Tile Mate, che con il Black Friday è acquistabile a soli 18 euro e pochi spiccioli.

Tile Mate 2022: Best Buy con il Black Friday 2022

È probabilmente il tracker più noto in assoluto ed è stato aggiornato con tutti i miglioramenti del caso. È resistente all’acqua (certificazione IP67), la batteria dura fino a 3 anni e ha una portata Bluetooth fino a 76 metri. Il nuovo Tile Mate lo puoi agganciare a qualsiasi cosa, a partire dalle chiavi.

Usa l’app Tile per creare il tuo tracker quando si trova nel raggio del Bluetooth o chiedi agli accessori smart che hai in casa o in ufficio di trovarlo per te. E se il tracker è al di fuori della portata del Bluetooth, utilizza l’app sul tuo iPhone (o uno smartphone Android) per controllare la posizione più recente su una mappa.

Hai smarrito lo smartphone? Premi due volte il pulsante sul dispositivo Tile per farlo squillare, anche quando è in modalità silenziosa. Se smarrisci invece il tuo Tile, lascia le tue informazioni di contatto. Nel caso in cui qualcuno dovesse trovarlo, questa persona potrà scansionare il codice QR per leggere queste informazioni e contattarti.

Il Mate 2022 è compatibile con iOS e Android e funziona anche con Alexa, Google Assistant e Siri.