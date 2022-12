Questa notte (per noi in Italia) sono andati i scena i The Game Awards. Nel corso dell’evento – tra un trailer e un annuncio a sorpresa – sono stati premiati i migliori videogiochi del 2022. Nell’elenco dei vincitori c’è anche Marvel Snap, che nonostante sia disponibile al download solo da qualche mese, ha conquistato il premio di “Miglior Gioco Mobile del 2022”.

Voglio espormi: è assolutamente meritato!

The Game Awards 2022: il miglior gioco mobile è Marvel Snap

Cos’è Marvel Snap? Creato da Ben Brode (la mente dietro Hearthstone), è un videogioco disponibile per iOS, Android e Windows che punta sull’immediatezza, sulla spettacolarità grafica… e sul Multiverso Marvel, ovviamente. Il risultato è davvero eccezionale: non è assolutamente un titolo pay-to-win come se ne vedono in giro, è divertente, semplice e esteticamente strepitoso.

In breve, i giocatori si scontrano sul terreno di gioco con il proprio mazzo composto da 30 carte, da giocare in 6 turni (ma in alcuni casi anche 7) utilizzando l’energia a disposizione. Si possono schierare un massimo di 12 carte, 4 per campo (ogni campo porta con sé delle modifiche alla partita). Chi ottiene più forza in almeno due campi su tre vince la partita. In media, ogni match dura 3 minuti e bisogna studiare la giusta strategia per il proprio deck. Le meccaniche sono diverse, e sono tutte ben bilanciate (cosa per nulla scontata).

Per quanti riguarda i personaggi dell’immaginario Marvel a disposizione, la lista è davvero lunghissima: trovi tutti i più famosi (da Spider-Man a Iron Man, da Thor a Captain America, da Thanos a Nick Fury), ma anche quelli meno noti, che così imparerai a conoscere. L’elenco in continuo aggiornamento, quindi in futuro ci saranno new entry di spessore.

MARVEL SNAP scatena tutto il Multiverso MARVEL in un gioco di carte frenetico, strategico e adrenalinico. Crea il tuo team da una sterminata selezione di supereroi e criminali. Raccogli tantissime carte e le loro varianti e scatena spettacolari super poteri. Bastano tre minuti!

A poche ore dalla premiazione, poi, è stata rilasciato il brano “Hero” di Martin Garrix e JVKE, con tanto di video con alcuni dei personaggi di Marvel Snap. Lo trovi qui sotto:

