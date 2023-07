Telecamera WiFi: controlli bimbi e cuccioli con soli 31€ ANCHE QUANDO NON CI SEI

Ecco a te una soluzione innovativa per mantenere sotto controllo la tua casa e i tuoi cari, anche quando sei fuori. Non puoi perderti questa incredibile offerta su Amazon: la Telecamera WiFi da Interno è disponibile a soli 31,99€ grazie a un coupon che ti permette di risparmiare il 20% sul suo prezzo originale.

La Telecamera WiFi da Interno ha un prezzo eccezionale per una telecamera di alta qualità, e ti permetterà di avere sempre sotto controllo gli ambienti interni della tua casa.

Controlla i Tuoi Animali e i Cuccioli a Distanza

Una delle caratteristiche più interessanti di questa telecamera è la possibilità di controllare i tuoi animali domestici e i cuccioli anche quando non sei in casa. Grazie alla connessione WiFi e all’applicazione dedicata, potrai accedere alla telecamera dal tuo smartphone o tablet e vedere in tempo reale cosa succede nella tua casa. Puoi interagire con i tuoi amici a quattro zampe e rassicurarli con la tua voce anche quando sei fuori.

Risoluzione Full HD: La telecamera offre una risoluzione Full HD per immagini chiare e dettagliate, che ti permetteranno di riconoscere chiaramente i volti e leggere eventuali scritte o numeri.

La telecamera offre una risoluzione Full HD per immagini chiare e dettagliate, che ti permetteranno di riconoscere chiaramente i volti e leggere eventuali scritte o numeri. Visione Notturna: Grazie ai LED infrarossi integrati, la telecamera assicura una visione nitida anche al buio, garantendoti la massima sicurezza in ogni momento.

Grazie ai LED infrarossi integrati, la telecamera assicura una visione nitida anche al buio, garantendoti la massima sicurezza in ogni momento. Movimento e Rilevamento del Suono: La telecamera è dotata di una funzione di rilevamento del movimento e del suono. Riceverai notifiche sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento o un rumore nell’area monitorata.

La telecamera è dotata di una funzione di rilevamento del movimento e del suono. Riceverai notifiche sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato un movimento o un rumore nell’area monitorata. Rotazione a 360°: La telecamera è in grado di ruotare a 360° in modo da coprire un’ampia area di visione. Potrai controllare l’inquadratura e la direzione della telecamera direttamente dall’app.

La telecamera è in grado di ruotare a 360° in modo da coprire un’ampia area di visione. Potrai controllare l’inquadratura e la direzione della telecamera direttamente dall’app. Audio Bidirezionale: Grazie al microfono e all’altoparlante integrati, potrai comunicare con le persone o gli animali presenti nell’ambiente monitorato, anche quando non sei fisicamente presente.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta su Amazon per la Telecamera WiFi da Interno. A soli 31,99€ grazie al coupon del 20% di sconto, potrai migliorare la sicurezza della tua casa e controllare i tuoi animali e i cuccioli anche quando sei lontano.

