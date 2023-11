Telecamera Wi-Fi da esterno a prezzo SHOCK: sicurezza e sorveglianza per la tua casa!

In un mondo dove la sicurezza è sempre più al centro delle nostre attenzioni, non lasciarti scappare la chance di equipaggiare la tua casa con la Arlo Essential XL, la telecamera Wi-Fi esterna che ora puoi avere a soli 99,99€ grazie a uno sconto imperdibile del 36% su Amazon!

La Tecnologia di Sorveglianza del Futuro nella Tua Casa Oggi

Le telecamere di sicurezza Arlo sono rinomate per la loro qualità e l’Essential XL non fa eccezione. Immagini nitide di qualità HD, visione notturna avanzata, e un angolo di visione ampio assicurano che ogni angolo esterno della tua casa sia monitorato giorno e notte. La durata della batteria estesa dell’Essential XL significa meno manutenzione e più tranquillità, con la capacità di funzionare ininterrottamente per un anno intero su una singola carica.

Qualità Video HD : Risoluzione ad alta definizione per immagini chiare e dettagliate.

: Risoluzione ad alta definizione per immagini chiare e dettagliate. Visione Notturna : Cattura video dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

: Cattura video dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione. Campo Visivo Ampio : Ampio angolo di visualizzazione per monitorare grandi aree esterne.

: Ampio angolo di visualizzazione per monitorare grandi aree esterne. Durata della Batteria Estesa : Funzionamento fino a un anno con una singola carica.

: Funzionamento fino a un anno con una singola carica. Protezione dalle Intemperie : Design resistente per operare in una varietà di condizioni atmosferiche.

: Design resistente per operare in una varietà di condizioni atmosferiche. Rilevamento di Movimento : Notifiche immediate all’apparizione di movimenti rilevanti.

: Notifiche immediate all’apparizione di movimenti rilevanti. Audio Bidirezionale : Comunicazione a due vie grazie a microfono e altoparlante integrati.

: Comunicazione a due vie grazie a microfono e altoparlante integrati. Connessione Wi-Fi : Facilità di installazione senza la necessità di cavi.

: Facilità di installazione senza la necessità di cavi. Compatibilità con Smart Home : Integrazione con sistemi di casa intelligente come Amazon Alexa e Google Assistant.

: Integrazione con sistemi di casa intelligente come Amazon Alexa e Google Assistant. Allarmi Integrati: Possibilità di attivare un allarme direttamente dalla telecamera per dissuadere intrusi.

Non aspettare che sia troppo tardi. Aggiungi un livello di sicurezza in più alla tua casa con la Arlo Essential XL. A 99,99€, il prezzo di tranquillità non è mai stato così accessibile.

