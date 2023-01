Tastiera Bluetooth Logitech Keys-To-Go adatta per dispositivi iOS ad un prezzo SHOCK su Amazon

Se sei una persona che viaggia molto o e cerchi una tastiera portatile che non sia troppo ingombrante, la Logitech Keys-To-Go è la scelta definitiva. Questa tastiera Bluetooth è leggera, resistente e facile da usare. Acquistala ora su Amazon a soli 59,90€ invece di 71,99€.

La Logitech Keys-To-Go è dotata di una custodia protettiva che la rende resistente ai graffi. E’ anche dotata di una cinghia per il trasporto, in modo da poterla portare ovunque. Essendo wireless, èpssiede una batteria ricaricabile che dura fino a tre mesi con una singola carica, anche se l’autonomia è definita in genere dal tipo di utilizzo.

E’ inoltre dotata di un sistema di retroilluminazione che la rende facile da usare anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, la Logitech Keys-To-Go è compatibile con i sistemi operativi iOS, Android e Windows. Questo significa che puoi usarla praticamente con qualsiasi dispositivo. La tastiera è anche resistente ai liquidi, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi di eventuali danni causati da liquidi versati accidentalmente.

Il modello in questione è stato creato appositamente per i possessori di dispositivi Apple, infatti troviamo una fila di tasti a scelta rapida ideati per iOS. Basta un solo tocco per arrivare alcune delle funzioni più utilizzate come il volume su/giù, mute, controllare le canzoni/video e altro ancora.

In conclusione, la Logitech Keys-To-Go è una tastiera portatile ideale per chi cerca un prodotto che abbia qualità e che costi poco. Approfitta ora dello sconto del 17% e acquistala su Amazon, e ricordati di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

