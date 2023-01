Mercoledì 18 gennaio, Milan e Inter si sfideranno a Riyad (Arabia Saudita) per la conquista della Supercoppa Italiana 2022/23. Dopo gli impegni in campionato con Lecce e Hellas Verona rispettivamente, le due squadre di Milano scenderanno sul terreno di gioco per iniziare al meglio il 2023 e dare senso a questa stagione, dato che il rischio di arrivare in estate con “zero tituli” (citazione mourinhana) è molto alto per entrambe.

Dove vedere la Supercoppa Italiana 2022/23

L’appuntamento con il derby d’Arabia – il secondo della stagione dopo quello andato in scena a settembre e che ha visto il Milan trionfare – è per le 20 in punto, ora italiana.

Il sentito match sarà trasmesso in chiaro e in esclusiva su Canale 5 (Mediaset, dunque) a partire proprio dalle 20:00. Tutto perfetto, ma chi non è a casa come può godersi lo spettacolo? Le soluzioni – entrambe gratuite – sono due e si basano, come avrai già probabilmente intuito, sullo streaming.

Raccontata da Riccardo Trevisani e Massimo Paganin, Milan-Inter la potrai guardare gratuitamente da PC, notebook, smartphone e tablet (quindi anche iPhone e iPad) tramite il sito di Sport Mediaset. In alternativa, c’è Mediaset Infinity, ovvero la piattaforma di streaming dell’azienda di Cologno Monzese. In questo caso però è richiesta la creazione di un account, quindi meglio muoversi un po’ in anticipo. Puoi scaricare l’app direttamente da qui.

Come arrivano Milan e Inter alla Supercoppa 2022/23

Se stai leggendo questo articolo significa che ti interessa il calcio e che forse tifi per una delle due squadre che domani cercheranno di aggiungere alla propria bacheca l’ambita coppa.

Vuoi saperne di più su Milan e Inter? Scopri grazie ai nostri amici di DAZN cosa hanno detto gli allenatori Stefano Pioli e Simone Inzaghi durante le rispettive conferenze stampa.

Immagine di copertina © 2022 LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.