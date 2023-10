OnePlus 10T 5G in SUPER SCONTO su Amazon: -34%

Amazon ha lanciato una promozione straordinaria sul OnePlus 10T 5G, offrendolo a soli 539,00€, con uno sconto del 34% sul prezzo originale. Questa è un’opportunità da non perdere!

OnePlus 10T 5G con Snapdragon 8+ Gen 1

Il OnePlus 10T 5G non è solo un altro smartphone sul mercato. È un gioiello tecnologico dotato delle migliori specifiche tecniche disponibili. Alimentato dalla piattaforma mobile di punta Snapdragon 8+ Gen 1, questo dispositivo garantisce una velocità e una fluidità senza precedenti, con una CPU del 10% più alta e una IA quattro volte più veloce. La sua potenza è ulteriormente amplificata da ben 16 GB di RAM, permettendo un multitasking senza compromessi e una performance di gioco estrema.

Ma non è tutto. La fotografia è una delle principali attrattive di questo dispositivo. Il OnePlus 10T 5G è dotato di un sistema con tripla fotocamera da 50MP, con un sensore premium IMX766 con OIS, garantendo nitidezza e stabilità ineguagliabili. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente ami catturare i momenti speciali, questo smartphone non ti deluderà.

E per chi è sempre in movimento e ha bisogno di una carica rapida, il 150W SUPERVOOC Endurance Edition è una vera rivoluzione. Immagina di avere energia per tutta la giornata con soli 10 minuti di carica. Sì, hai letto bene, solo 10 minuti!

Inoltre, il suo 6.7″ 120Hz FHD+ Fluid Display offre una qualità visiva eccezionale, con una frequenza dei fotogrammi adattiva fino a 120 Hz e l’HDR10+ sempre attivo. I colori sono vividi, le immagini nitide e l’esperienza visiva è semplicemente straordinaria.

Il OnePlus 10T 5G non è solo un dispositivo potente e all’avanguardia, ma grazie all’offerta di Amazon, è anche incredibilmente conveniente. Se stai pensando di aggiornare il tuo smartphone o semplicemente vuoi trattarti con il meglio che la tecnologia ha da offrire, questa è l’occasione che stavi aspettando. Non perdere questa offerta speciale e acquista il OnePlus 10T 5G su Amazon a soli 539,00€ con il 34% di sconto.

