Stampa, scansiona e copia con la Stampante MULTIFUNZIONE in OFFERTA SPECIALE

In occasione del Prime Day Amazon ha appena lanciato una mega offerta sulla stampante multifunzione Epson Workforce! Oggi è disponibile soli 95,94€, con uno sconto del 13% sul prezzo originale.

Questa offerta è un’occasione da non perdere per tutti coloro che cercano un dispositivo affidabile e versatile per le loro esigenze di stampa, scansione e copia. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, gli articoli stanno andando a ruba!

Stampante multifunzione Epson Workforce: tutte le specifiche tecniche

La stampante multifunzione Epson Workforce è un vero e proprio gioiello di tecnologia. Dotata di una velocità di stampa di 20 pagine al minuto in bianco e nero e 10 pagine al minuto a colori, questa stampante vi permetterà di stampare documenti ad alta qualità in modo rapido ed efficiente. Con la risoluzione di stampa fino a 5760 x 1440 dpi, i vostri documenti avranno dettagli nitidi e colori vibranti.

La versatilità è uno dei punti di forza della stampante Epson Workforce. Grazie alla sua funzione di scansione, potrete digitalizzare documenti e immagini con facilità. Inoltre, la funzione di copia vi permetterà di duplicare documenti in modo semplice e veloce. La stampante è inoltre dotata di un alimentatore automatico di documenti da 30 fogli, che vi consentirà di gestire facilmente documenti più lunghi.

La connettività è un altro aspetto fondamentale della stampante Epson Workforce. Potrete collegarla al vostro computer o dispositivo tramite USB o sfruttare la connessione wireless per stampare e scansionare da qualsiasi dispositivo compatibile. Inoltre, la stampante è dotata di compatibilità con servizi di stampa cloud, consentendovi di stampare direttamente da servizi come Google Drive e Dropbox.

Sia che siate studenti, professionisti o semplici appassionati, la stampante Epson Workforce sarà il vostro compagno ideale per tutte le vostre esigenze di stampa. Oggi è disponibile a soli 95,94€ su Amazon. L’offerta è limitata nel tempo, quindi correte a fare il vostro ordine!

