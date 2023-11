SSD Kingston 480GB a SOLI 32,32€: approfitta dello sconto del 46%

Non capita tutti i giorni di vedere una SSD di qualità e con uno spazio così ampio ad un prezzo così conveniente: non a caso è stato applicato uno sconto del 46%! Questo prodotto potrebbe arrivare a costare quasi il doppio, quando è a prezzo pieno! L’unità SSD Kingston A400 da 480GB è attualmente in offerta su eBay a soli 32,32€, con un incredibile 46% di sconto. È il momento di dire addio ai tempi di caricamento lenti e di dare il benvenuto a una velocità fulminea.

SSD Kingston 480 GB a soli 32,32€ su eBay con lo sconto del 46%

Questa SSD non è solo un semplice dispositivo di archiviazione; è un vero e proprio turbo per il tuo computer. Con una velocità di scrittura di 450 Megabit al secondo, la Kingston A400 riduce drasticamente i tempi di avvio del sistema operativo e il caricamento delle applicazioni. Il fattore di forma 2,5″ lo rende compatibile con la maggior parte dei laptop e desktop, mentre l’interfaccia SATA III assicura un trasferimento dati rapido e affidabile.

La Kingston A400 è noto per la sua bassa rumorosità e la sua compatibilità sia con laptop che con PC. È la scelta ideale per chi cerca un hard disk che garantisca prestazioni costanti e affidabilità nel tempo.

Con una capacità di 480GB, avrai tutto lo spazio necessario per i tuoi giochi, programmi e file importanti. E con la garanzia di qualità di un marchio come Kingston, puoi essere certo di fare un investimento sicuro. Non aspettare che l’offerta scada o che le scorte si esauriscano. Vai su eBay e approfitta di questa offerta imperdibile per trasformare e potenziare il tuo PC con l’unità SSD Kingston A400. Metti il turbo al tuo computer con questo dispositivo di altissima qualità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.