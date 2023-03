Sonos è un’azienda leader in fatto di altoparlanti, un vero e proprio punto di riferimento del settore. E – per la gioia di tanti – anche il colosso di Santa Barbare si unisce alle Offerte di Primavera Amazon: lo smart speaker Sonos One di seconda generazione è infatti disponibile a 217€, spedizione compresa (per gli abbonati a Prime).

Sonos One 2ª Gen: lo smart speaker è tra le Offerte di Primavera Amazon

Il Sonos One è uno smart speaker dall’audio intenso e coinvolgente e al passo coi tempi vista la sua abilità nel saper “dialogare” con gli utenti sfruttando le potenzialità di Alexa e Assistant, gli assistenti vocali di Amazon e Google rispettivamente.

Dal punto di vista estetico, siamo alla solita qualità del brand californiano. La scocca è caratterizzata da una finitura nera opaca, la griglia è in metallo resistente, ed è ovviamente nera. Lo speaker ha un look raffinato e lo puoi posizionare in qualsiasi stanza del tuo appartamento.

Come detto, si tratta di un device smart, ma – se non vuoi usare la tua voce o lo smartphone – hai a disposizione anche i comandi analogici, o meglio, touch. Sulla parte superiore dello speaker intelligente trovi infatti i comandi di cui hai bisogno per gestire la riproduzione dei contenuti audio.

Infine, se ne acquisti due, puoi creare un sistema audio stereo, per un’esperienza ancora più coinvolgente.

📢 Ti ricordo che le Offerte di Primavera Amazon saranno attive fino alle 23:59 di oggi, 29 marzo. Questo significa che hai solo poche ore per completare l’acquisto del Sonos One a prezzo scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.