SOLO 76€ per Tablet Android + Custodia compresa grazie al 26% in meno!

Comodo, pratico e soprattutto funzionale: oggi ti proponiamo un tablet top di gamma che ha un prezzo al quale difficilmente riuscirai a credere! Solo 76,85€ per il Tablet da 10 pollici della Yestel con Android 13, che nel prezzo include anche una splendida custodia color oro! Grazie al 26% di sconto, questa è una occasione davvero da non perdere.

Questo tablet è dotato di una potente CPU octa-core che assicura una fluidità senza precedenti nelle operazioni multitasking e nella gestione delle applicazioni più esigenti. Con 10 GB di RAM, questo tablet offre prestazioni rapide e reattive in ogni situazione, garantendo una navigazione fluida e un’esperienza utente impeccabile.

Con una memoria interna da 64 GB ROM, espandibile fino a 1 TB con scheda microSD, avrai tutto lo spazio di archiviazione di cui hai bisogno per conservare foto, video, musica e applicazioni senza preoccuparti di rimanere senza memoria. Organizza e archivia i tuoi contenuti in modo efficiente e accedi ad essi in qualsiasi momento e ovunque tu sia.

Fotocamera di Qualità:

Cattura momenti preziosi e scatta foto nitide e dettagliate con la fotocamera posteriore da 5 MP e la fotocamera frontale da 8 MP del YESTEL Tablet 10 Pollici Android 13. Condividi i tuoi ricordi con amici e familiari o scatta selfie perfetti grazie alla qualità delle fotocamere integrate.

Design Elegante e Pratico:

Il Tablet 10 Pollici Android 13 non solo offre prestazioni eccezionali, ma si presenta anche con un design elegante e raffinato. Con la sua finitura color oro e la custodia inclusa, questo tablet si distingue per la sua estetica accattivante e la sua praticità d’uso.

Ma ci puoi credere? Oggi paghi solo 76,85€ il tablet Android da 10 pollici grazie al 26% di sconto che trovi su Amazon!

