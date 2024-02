SOLO 7 EURO per il Mouse WIRELESS ed ERGONOMICO: ne rimangono POCHISSIMI

Ottimizza la tua stazione di lavoro, soprattutto se spesso sei in smartworking e devi cambiare setup, con questo mini dispositivo super versatile e comodissimo! Parliamo del Mouse Wireless Ricaricabile SZO: oggi puoi acquistarlo a soli 7 euro grazie ad uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverlo domani stesso direttamente a casa tua. Gli articoli stanno andando a ruba quindi approfitta subito dell’offerta!

Mouse Wireless Ricaricabile SZO: massima efficienza e versatilità

Il Mouse Wireless Ricaricabile SZO è un mini dispositivo ideale per lavorare nel massimo comfort in qualsiasi luogo tu sia.

È dotato di una forma confortevole, progettata secondo l’ergonomia umana, per adattarsi perfettamente alla posizione di ogni dito e ridurre la tensione muscolare fino al 30%. Per questo motivo offre il massimo comfort per chi passa molte ore al computer.

Il mouse si collega al computer tramite un ricevitore USB e inizia a funzionare in soli 3 secondi. È dotato di un convertitore Type-C per una maggiore compatibilità con altri dispositivi, e garantisce una connessione wireless affidabile fino a 10 metri di distanza.

Questo modello offre 3 livelli DPI per un controllo del cursore fluido e preciso (1600/1200/800), oltre ad un’illuminazione RGB a 7 colori per un’esperienza visiva accattivante. L’autonomia non è da meno garantendo oltre 6 milioni di clic. È dotato di una batteria interna ricaricabile che può essere caricata tramite cavo USB e dispone anche di un pulsante di accensione/spegnimento e di una modalità di risparmio energetico automatica.

Per finire, questo mouse è leggero e compatto, adatto per l’uso in casa ,in viaggio, in ufficio e in qualsiasi ambiente. In più riduce il rumore dei clic dell’80% rispetto ai mouse tradizionali così da renderne l’utilizzo il più silenzioso possibile.

Al momento il Mouse Wireless Ricaricabile SZO è disponibile su Amazon a soli 7 euro grazie ad uno sconto conveniente del 5%. Non fartelo scappare, l’offerta sta per scadere!

