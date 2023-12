Smartphone Android a 99€: RISPARMIA 500€ su Amazon

Hai mai sognato un dispositivo che unisca tecnologia all’avanguardia, design elegante e un prezzo incredibilmente conveniente? Il tuo sogno è diventato realtà con il Blackview A52Pro, ora disponibile su Amazon a soli 99,99€, grazie a uno sconto del -67% e un coupon aggiuntivo di 100€. Questa offerta straordinaria rappresenta il minimo storico per questo prodotto, permettendoti di risparmiare più di 500€ sul prezzo originale!

Smartphone Android Blackview A52 Pro a soli 99,99€ con lo sconto del 67% e il coupon da 100€

Il Blackview A52Pro non è solo un telefono; è un’affermazione di stile e potenza. Dotato di 12GB di RAM e 128GB di memoria interna, questo smartphone è progettato per gestire tutte le tue esigenze quotidiane con facilità. Immagina di avere la libertà di scaricare, giocare e navigare senza limiti, tutto supportato da una memoria espandibile fino a 1TB tramite scheda TF.

Il cuore pulsante del Blackview A52Pro è il suo processore Octa-Core, che garantisce prestazioni elevate e un consumo energetico ottimizzato. Grazie alla tecnologia RAM Expansion, la velocità di avvio delle applicazioni aumenta fino al 50%, rendendo ogni interazione veloce e fluida. E con il nuovo sistema Android 13, godrai di un’esperienza utente migliorata, controlli sulla privacy avanzati e un’interfaccia personalizzabile grazie a Doke OS 4.0.

Ma c’è di più: il display da 6.52″ HD+ con una frequenza di aggiornamento di 90Hz offre colori vivaci e un’esperienza visiva senza pari. Che tu stia guardando video, giocando o semplicemente navigando, ogni immagine sarà più nitida, fluida e coinvolgente. E con una batteria da 5180mAh, il tuo A52Pro ti accompagnerà per tutto il giorno senza bisogno di ricariche frequenti.

Non dimentichiamo le fotocamere da 13MP+5MP, perfette per catturare ogni momento con dettagli sorprendenti, e le opzioni di sicurezza avanzate come il riconoscimento facciale e il sensore di impronte digitali. Inoltre, con il supporto Dual 4G SIM, potrai gestire due numeri contemporaneamente, ideale per bilanciare lavoro e vita privata.

In conclusione, il Blackview A52Pro è molto più di un semplice smartphone. È un compagno affidabile che offre prestazioni, stile e tecnologia a un prezzo che non ha eguali. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica: visita Amazon oggi stesso e porta a casa il futuro della tecnologia mobile a un prezzo che non crederesti possibile. Ricorda, un’offerta così non durerà per sempre!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.